Yamal’ın Ballon d’Or’u var mı, Lamine Yamal Ballon d’Or’a aday mı?

Lamine Yamal, henüz Ballon d’Or kazanamadı. Ancak 19 yaşındaki yıldız, 2026 Ballon d’Or’un 30 kişilik aday listesinde yer alıyor ve bahis oranlarında ödülün en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Yamal, aynı zamanda genç oyunculara verilen Kopa Ödülü için de aday. İşte Lamine Yamal’ın Ballon d’Or serüvenine dair bilinenler.

YAMAL’IN BALLON D’OR’U VAR MI?

Hayır. Lamine Yamal, 2025 yılına kadar düzenlenen törenlerde Ballon d’Or kazanamadı. Ancak genç yıldız, ödüle her geçen yıl biraz daha yaklaştı. Yamal, 2024 yılında sekizinci sırada yer alırken, 2025 yılında ödülü kazanan Ousmane Dembélé’nin ardından ikinci oldu.

LAMİNE YAMAL BALLON D’OR’A ADAY MI?

Evet. Lamine Yamal, France Football’un 8 Eylül 2026’da açıkladığı 30 kişilik Ballon d’Or aday listesinde yer alıyor. Bu, genç yıldızın kariyerindeki üçüncü Ballon d’Or adaylığı oldu. Yamal, bahis oranlarında Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane’in ardından ödülün en güçlü ikinci adayı olarak gösteriliyor.

YAMAL BU SEZON NE YAPTI?

Lamine Yamal, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla çıktığı 45 maçta 24 gol attı ve 18 asist yaptı. Genç yıldızın bu performansı, Barcelona’nın LaLiga şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Yamal, sezon boyunca hem gol hem de asistleriyle dünya futbolunun en etkili oyuncuları arasında yer aldı.

KOPA ÖDÜLÜ’NDE TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYOR

Lamine Yamal, 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Kopa Ödülü’nü 2024 ve 2025 yıllarında üst üste kazandı. Böylece bu ödülü iki kez kazanan tek futbolcu oldu. Yamal, 2026 Kopa Ödülü için de aday gösterildi ve üst üste üçüncü kez bu ödülü kazanmanın peşinde.

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007’de İspanya’da doğdu. Barcelona’nın ünlü altyapısı La Masia’dan yetişen genç yıldız, çok genç yaşta A takıma yükselerek kısa sürede dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Yamal, bu turnuvada en iyi genç oyuncu ödülünü de aldı.

BALLON D’OR TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak. Ödülün 70. yılına denk gelen tören, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tören şifresiz değil; yayını izlemek için Tivibu aboneliği gerekiyor.