Yalova'da düşen askeri uçağın pilotu kim, kurtuldu mu?

Yalova 18. Hava Komutanlığı çevresinde eğitim uçuşu sırasında bir askeri uçak kaza kırıma uğradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Peki, Yalova'da düşen askeri uçağın pilotu kim? Detaylar haberimizde

YALOCA ASKERİ UÇAK KAZASI SON DAKİKA

Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında bir uçak arızalanarak kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise kazaya ilişkin, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur." denildi.

Bakanlık ayrıca kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini bildirdi.

YALOVA'DA DÜŞEN ASKERİ UÇAĞIN PİLOTU KİM?

Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının pilotunun kazadan sağ kurtulduğu açıklandı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da pilotun kazadan sağ kurtulduğunu belirtirken, Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu.

Verilen bilgilerde pilotun ismi paylaşılmadı.