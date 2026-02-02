Haberler

Yalova okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yalova okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "3 Şubat Salı Yalova'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Yalova Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Yalova'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Yalova Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Yalova okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

YALOVA HAVA DURUMU
YALOVA

3 ŞUBAT SALI: Sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Deniz ulaşımında rüzgar nedeniyle aksamalar olabilir. Sıcaklık 9 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu ve serin bir hava tahmin ediliyor. Gündüz 7, gece 4 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son iş gününde Yalova'da güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11 dereceye yükselecek.

Yalova okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den

Galibiyetin ardından bir müjde daha
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi

Kontrol etmek için gitti, görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız