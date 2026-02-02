Yalova okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Yalova genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "3 Şubat Salı Yalova'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Yalova Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Yalova'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Yalova Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Yalova okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
YALOVA HAVA DURUMU
YALOVA
3 ŞUBAT SALI: Sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Deniz ulaşımında rüzgar nedeniyle aksamalar olabilir. Sıcaklık 9 derece.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu ve serin bir hava tahmin ediliyor. Gündüz 7, gece 4 derece.
6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son iş gününde Yalova'da güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11 dereceye yükselecek.
YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.