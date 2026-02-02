Yalova okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yalova'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Yalova Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Yalova okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

YALOVA HAVA DURUMU

YALOVA

3 ŞUBAT SALI: Sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Deniz ulaşımında rüzgar nedeniyle aksamalar olabilir. Sıcaklık 9 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu ve serin bir hava tahmin ediliyor. Gündüz 7, gece 4 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son iş gününde Yalova'da güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11 dereceye yükselecek.

YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.