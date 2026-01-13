Yalova okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Yalova genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "13 Ocak Salı Yalova'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Yalova Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Yalova'da okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Yalova Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Yalova okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
YALOVA HAVA DURUMU
YALOVA'DA KAR VE YAĞMUR ETKİSİ SÜRÜYOR: SICAKLIKLAR 1-5 DERECE ARASINDA
Yalova'da kış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde pazartesi akşamından itibaren kar yağışı etkili olacak. Salı günü boyunca kar ve hafif kar yağışı aralıklarla sürecek, öğleden sonra ise hava çok bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 4-5 derece civarında, gece ise 1-2 derece civarında seyredecek.
SAAT SAAT YALOVA HAVA DURUMU
Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatlerinde Yalova'da kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı 3°C, hissedilen sıcaklık 3°C olacak. Nem oranı %89, rüzgar hızı saatte 24 km olarak ölçülüyor.
Salı günü gece saatlerinde kar yağışı devam edecek:
00.00 – 03.00: sıcaklık 2°C, kar yağışı etkili, rüzgar hızı 28 km,
03.00 – 06.00: sıcaklık 2°C, kar yağışı sürecek.
Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülecek:
06.00 – 09.00: sıcaklık 1°C, hissedilen sıcaklık 1°C,
09.00 – 12.00: sıcaklık 4°C, hafif kar yağışı etkisini sürdürecek.
Öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava çok bulutlu olacak:
12.00 – 15.00: sıcaklık 5°C, çok bulutlu,
15.00 – 18.00: sıcaklık 4°C, parçalı bulutlu,
18.00 – 21.00: sıcaklık 3°C, parçalı bulutlu,
21.00 – 24.00: sıcaklık 2°C, parçalı bulutlu.
YALOVA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Yalova'da hava kar, yağmur ve parçalı bulutlu olarak değişken seyredecek.
13 Ocak Salı
Hafif kar yağışlı,
En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek 5°C,
Rüzgar hızı saatte 15 km.
14 Ocak Çarşamba
Yağmurlu,
En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek 11°C,
Rüzgar hızı saatte 10 km.
15 Ocak Perşembe
Parçalı bulutlu,
En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek 16°C,
Rüzgar hızı saatte 11 km.
16 Ocak Cuma
Parçalı bulutlu,
En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek 16°C,
Rüzgar hızı saatte 10 km.
17 Ocak Cumartesi
Yağmurlu,
En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek 10°C,
Rüzgar hızı saatte 20 km.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, özellikle kar ve hafif yağışın etkili olacağı sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. Sürücüler ve yayalar için araç kontrolleri ve tedbirli hareket etmeleri tavsiye edildi.
YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?
13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.