Bursa’da yürütülen kapsamlı bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında, Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız dahil olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Peki, Yalçın Işıkyıldız kimdir? Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız neden gözaltına alındı? Detaylar...

YALÇIN IŞIKYILDIZ KİMDİR?

Yalçın Işıkyıldız; Bursa merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adı geçen isimlerden biridir. Kamuya açık kaynaklara göre, kendisi Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı olarak tanımlanmıştır. Bu bilgi, soruşturmayı duyuran haber raporlarında yer almakta olup, herhangi bir resmi özgeçmiş veya kapsamlı biyografi kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu nedenle Işıkyıldız’ın eğitim geçmişi, mesleki kariyeri, siyasi geçmişi ya da başka kurumsal görevleriyle ilgili net bir kamu kaynağı bulunmamaktadır. Ancak mevcut bilgiler ışığında şu hususlar öne çıkmaktadır:

31 Mart 2026 tarihinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında adı geçen şüpheliler arasında yer almıştır.

Netleşmiş bir kariyer bilgisi olmaması sebebiyle, Işıkyıldız’ın profesyonel geçmişi veya görev tanımları mevcut kaynaklarda detaylandırılmamıştır.

NİLÜFER BELEDİYESİ ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN IŞIKYILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biridir.

Soruşturma, belediye çalışanlarının ve bazı belediye yöneticilerinin inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak maddi menfaat sağladıklarını tespit etmeye yöneliktir. Bu çerçevede, Yalçın Işıkyıldız da gözaltına alınan toplam 55 kişi arasında yer almıştır.

Operasyon, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülmüş ve Bursa merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenmiştir. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 iş yeri, 1 vakıf adresi ve araçlara el konulmuş, ayrıca evler ve belediye binalarında arama yapılmış, cep telefonlarına el konulmuştur.