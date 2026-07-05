Yağlı güreşler hangi kanalda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri nereden CANLI izlenir?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ekran başından takip etmek isteyen sporseverler, canlı yayın detaylarını araştırmaya başladı. "Yağlı güreşler hangi kanalda yayınlanıyor?", "Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izleme linki" ve "Kırkpınar TRT Spor'da mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin canlı yayın kanalı ve izleme seçeneklerine ilişkin merak edilenler.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA? 665. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü heyecanı yaşanırken, sporseverler canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Başpehlivanlık kategorisinde yarı finale kalan isimlerin belli olmasının ardından gözler hem final karşılaşmalarına hem de organizasyonun hangi kanalda yayınlandığına çevrildi. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE SON DURUM

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından başpehlivanlık kategorisinde yarı finale yükselen pehlivanlar da netlik kazandı.

Günün sonunda yapılacak yarı final ve final müsabakalarının ardından 2026 yılının başpehlivanı belirlenerek tarihi altın kemerin yeni sahibi belli olacak.

YARI FİNALE KALAN BAŞPEHLİVANLAR

Çeyrek final karşılaşmalarında Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu'nu; Mustafa Taş, Serdar Yılmaz'ı; Seçkin Duman, Osman Kan'ı; Erkan Taş ise Ali Gürbüz'ü mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Orhan Okulu-Feyzullah Aktürk eşleşmesi normal sürede sonuçlanmadı. Puanlama bölümüne uzayan karşılaşmada Feyzullah Aktürk, 45. dakikada rakibini yenerek son dört arasına adını yazdırdı.

Öte yandan Ali Gürbüz ile Erkan Taş arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde de kazanan puanlama sonunda Erkan Taş oldu. Böylece yarı finale yükselen isimler Mustafa Taş, Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş olarak sıralandı.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final günü müsabakaları TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Gün boyunca devam eden organizasyonda başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşuyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni televizyon üzerinden TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip etmek mümkün. Ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabiliyor.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki mücadeleler gün boyunca kesintisiz yayınlanırken, organizasyonun en çok beklenen başpehlivanlık finali de canlı olarak ekranlara geliyor.

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULUYOR

Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından kazanan iki başpehlivan finalde karşı karşıya gelecek. Büyük finalin ardından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu resmen ilan edilecek ve 2026 yılının altın kemeri sahibini bulacak. Güreşseverler, tarihi organizasyonun final heyecanını TRT Spor'un canlı yayınıyla anbean takip edebilecek.