Türk satrancı son yılların en büyük uluslararası başarı hikâyelerinden birine tanıklık ediyor. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen dünya satranç elitinin arasına adını yazdıran büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, şimdi kariyerinin en kritik eşiklerinden birinde. Peki, Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir, kaç yaşında? Yağız Kaan Erdoğmuş dünyada kaçıncı? Detaylar...

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ TURNUVA

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen 2026 TePe Sigeman & Co Satranç Turnuvası’nda namağlup şekilde finale yükselen genç yıldız, dünya sıralamasının bir numarası Magnus Carlsen ile klasik satranç formatında ilk kez karşı karşıya gelecek. 7 Mayıs Perşembe günü TSİ 13.00’te oynanacak mücadele yalnızca bir turnuva maçı değil; aynı zamanda dünya satrancında nesil değişiminin en dikkat çekici sembollerinden biri olarak görülüyor. Carlsen’in maç öncesi yaptığı açıklamalar ise Yağız Kaan’ın uluslararası arenada ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koyuyor. Norveçli efsane, genç Türk oyuncu için “Yetenekli demek yetersiz kalır, o üst düzey bir oyuncu” ifadelerini kullanarak dikkatleri yeniden Türkiye’nin genç büyükustasına çevirdi.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Yağız Kaan Erdoğmuş, 3 Haziran 2011 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Satrançla çok küçük yaşlarda tanışan genç sporcu, okul öncesi dönemde gösterdiği olağanüstü analiz kabiliyetiyle dikkat çekmeye başladı. Kısa süre içinde katıldığı ulusal turnuvalarda elde ettiği dereceler, onun yalnızca Türkiye’de değil uluslararası satranç çevrelerinde de yakından takip edilmesini sağladı.

Kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri ise 2024 yılında geldi. Yağız Kaan, henüz 12 yaş 9 ay 29 günlükken “Grandmaster” yani büyükusta unvanını kazanarak satranç tarihinin en genç dördüncü büyükustası oldu. Bu başarı, dünya satranç literatüründe önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.

Genç büyükusta yalnızca yaş kategorilerinde değil, yetişkinler düzeyinde de önemli turnuvalarda ses getiren performanslara imza attı. Özellikle klasik satrançta gösterdiği stratejik olgunluk, açılış repertuvarındaki çeşitlilik ve oyun sonlarındaki yüksek doğruluk oranı uzmanların dikkatini çekiyor.

2026 yılı ise Yağız Kaan Erdoğmuş’un kariyerinde yeni bir zirve anlamına geliyor. Malmö’de düzenlenen prestijli TePe Sigeman & Co Satranç Turnuvası’nda ilk 6 turu yenilgisiz tamamlayan milli sporcu, finalde Magnus Carlsen ile karşılaşarak kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KAÇ YAŞINDA?

3 Haziran 2011 doğumlu olan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2026 yılı itibarıyla 14 yaşındadır.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ NERELİ?

Yağız Kaan Erdoğmuş aslen Bursalıdır. 3 Haziran 2011’de Bursa’da doğan genç satranç ustası, küçük yaşlardan itibaren Türkiye Satranç Federasyonu bünyesinde gelişimini sürdürdü.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ DÜNYADA KAÇINCI?

Yağız Kaan Erdoğmuş, güncellenen klasik tempo dünya sıralamasında 2708 ELO puanına ulaşarak dünya 32’nciliğine yükseldi. Bu derece aynı zamanda kariyerinin en yüksek sıralaması olarak kayıtlara geçti.

Sezona 2658 ELO puanı ve dünya 56’ncılığıyla başlayan genç büyükusta, kısa süre içinde gösterdiği performansla tam 6 basamak birden yükseldi. Özellikle elit oyunculara karşı aldığı sonuçlar, ELO puanındaki artışın temel nedeni oldu.