Türk futbolunda uzun süredir tartışılan yabancı oyuncu düzenlemesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Özellikle Kulüpler Birliği'nin son toplantısında gündeme taşınan yabancı oyuncu kuralının esnetilmesine yönelik talepler, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Peki, yabancı kuralı kalktı mı, değişti mi? 10+4 kuralı nedir? Detaylar...

TFF'DEN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin resmi açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu uygulamasının yeniden değerlendirilmesi yönündeki taleplerine rağmen mevcut sistemin korunacağı bildirildi.

Özellikle Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün tamamının 10+4 yabancı kuralının esnetilmesini talep ettiği biliniyordu. Buna karşın TFF, yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut düzenlemenin devam etmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda yabancı oyuncu statüsü değişmeden uygulanacak. Böylece kulüpler, yeni sezon kadro planlamalarını açıklanan mevcut kurallar çerçevesinde oluşturacak.

YABANCI KURALI KALKTI MI, DEĞİŞTİ Mİ?

Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamaya göre yabancı oyuncu kuralı ne kaldırıldı ne de değiştirildi.

Son günlerde futbol kamuoyunda yer alan çeşitli iddialar ve kulüplerin değişiklik beklentisi, mevcut düzenlemenin yeniden şekilleneceği yönünde yorumlara neden olmuştu. Ancak federasyonun açıklamasıyla birlikte bu belirsizlik sona erdi.

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda da mevcut 10+4 yabancı oyuncu sistemi uygulanmaya devam edecek. Dolayısıyla kulüpler açısından yabancı futbolcu kontenjanında veya yaş kriterlerinde herhangi bir revizyona gidilmiş değil.

Bu karar, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler açısından da önemli bir referans niteliği taşıyor. Kadro yapılanmaları, federasyonun açıkladığı mevcut yabancı oyuncu statüsü dikkate alınarak şekillendirilecek.

10+4 KURALI NEDİR?

2026-2027 sezonunda uygulanacak düzenlemeye göre Süper Lig kulüpleri, A Takım listelerinde yaş şartı aranmaksızın en fazla 10 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Bununla birlikte kulüplerin A Takım listesinde toplam 14 yabancı futbolcu yer alması halinde ek bir yaş kriteri devreye giriyor. Bu durumda kadrodaki yabancı futbolculardan en az 4'ünün 01.01.2003 veya sonraki bir tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.