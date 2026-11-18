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GTA 6, Xbox One'a doğrudan yüklenip oynanamıyor. Rockstar Games, oyunu yalnızca Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro için geliştirdi. Bu nedenle oyunun Xbox One sürümü bulunmuyor. Ancak Xbox One kullanıcıları, hizmetin sunulduğu bölgelerde GTA 6'ya Xbox Cloud Gaming üzerinden bulut tabanlı olarak erişebiliyor. Bu yöntemde oyun konsolda değil Microsoft'un sunucularında çalışıyor ve görüntü internet üzerinden aktarılıyor. İşte Xbox One'da GTA 6 oynamak ve bulut oyun seçeneğiyle ilgili tüm detaylar.

XBOX ONE GTA 6 KALDIRIR MI?

Hayır, Xbox One GTA 6'yı kaldırmıyor. Oyunun Xbox One sürümü bulunmuyor ve oyun bu konsola indirilip yüklenemiyor.

XBOX ONE'DA GTA 6 OYNANIR MI?

Xbox One kullanıcıları, hizmetin sunulduğu bölgelerde GTA 6'yı Xbox Cloud Gaming üzerinden oynayabiliyor. Bu yöntem için oyunun satın alınması, uygun bir Xbox Game Pass aboneliği ve hızlı, kesintisiz bir internet bağlantısı gerekiyor. Bulut üzerinden oynanan oyun, Xbox Series S ayarlarıyla çalışıyor.

XBOX CLOUD GAMİNG TÜRKİYE'DE VAR MI?

Xbox Cloud Gaming hizmeti her ülkede sunulmuyor. Türkiye'deki oyuncuların, hizmetin kendi bölgelerinde kullanılabilir olup olmadığını Xbox'ın resmi internet sitesinden kontrol etmesi öneriliyor.

GTA 6 HANGİ XBOX MODELLERİNDE OYNANIR?

GTA 6, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında doğrudan oynanabiliyor. Oyunun 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle Xbox Series S sahiplerinin depolama alanını kontrol etmesi önem taşıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.