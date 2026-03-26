X çöktü mü, neden çöktü? 26 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı X sosyal medya platformunda bugün kısa süreli bir erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yaparken çeşitli hatalarla karşılaştı ve içerik akışına ulaşmakta güçlük çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

X’TE YAŞANAN KESİNTİ NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Dünya genelinde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı X platformunda bugün kısa süreli bir erişim problemi yaşandı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kullanıcılar, içerik akışı ve mesajlaşma gibi temel özelliklerden yararlanamadı. Bu tür kesintiler, platformun küresel ölçekteki kullanıcı ağı düşünüldüğünde dikkat çekici bir durum olarak değerlendiriliyor.

X’İN ÇÖKME NEDENLERİ

Uzmanlar, X’teki erişim sorunlarının çoğunlukla sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor. Yoğun kullanım saatlerinde sunucuların aşırı yüklenmesi, küçük bir aksaklığın tüm kullanıcı deneyimini etkileyebileceğini gösteriyor. Ayrıca, planlı veya plansız güncellemeler de erişim sorunlarına yol açabiliyor.