X çöktü mü, neden çöktü? 22 Ekim Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X'te yaşanabilecek teknik aksaklıklar, kullanıcıların gönderileri görüntülemesini, paylaşım yapmasını ve gündemdeki gelişmeleri takip etmesini engelleyebiliyor. Uygulamanın açılmaması, paylaşımların yüklenmemesi veya giriş sırasında hata alınması gibi problemler yaşayanlar, sorunun kendi internet bağlantılarından mı yoksa platform genelindeki bir kesintiden mi kaynaklandığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 22 Ekim Perşembe günü X'te erişim sorunu mu yaşanıyor? Platform neden açılmıyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

X PLATFORMUNDA 22 EKİM PERŞEMBE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

22 Ekim 2026 Perşembe günü X'e erişmekte güçlük çeken kullanıcılar, platform genelinde bir kesinti olup olmadığını sorguluyor. Ana sayfanın yenilenmemesi, gönderilerin açılmaması veya hesaplara giriş yapılamaması gibi sorunlar, X'in güncel durumuna yönelik araştırmaları artırıyor. Kesintinin kapsamını belirlemek için kullanıcı bildirimlerinin ve platformdan gelebilecek resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

X'TE ERİŞİM SORUNU NEDEN YAŞANIYOR?

X'e giriş yapılamaması ya da platformun bazı özelliklerinin çalışmaması farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. İnternet bağlantısındaki problemler, uygulama veya tarayıcı hataları, önbellek sorunları ve geçici teknik aksaklıklar platformun kullanımını etkileyebiliyor.

X'te sorun yaşayan kullanıcılar internet bağlantılarını kontrol edebilir, uygulamayı kapatıp yeniden açabilir ve güncelleme olup olmadığını denetleyebilir. Tarayıcı üzerinden erişim sağlayanlar çerezleri ve önbelleği temizlemeyi deneyebilir. Sorunun devam etmesi durumunda farklı bir internet ağı üzerinden bağlantı kurmak da sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olabilir.

KULLANICILAR X'TE HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR?

X kullanıcıları zaman zaman ana sayfanın yüklenmemesi, gönderilerin geç açılması, yeni paylaşımların görüntülenememesi ve hesaplara giriş yapılamaması gibi problemlerle karşılaşabiliyor. Bazı kullanıcılar platforma erişebilirken bazıları belirli özellikleri kullanmakta güçlük çekebiliyor. Bu nedenle yaşanan sorunun tek bir hesapla mı sınırlı olduğu yoksa daha geniş kapsamlı bir kesintiden mi kaynaklandığı merak ediliyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

X'te erişim sorunu yaşadığını düşünen kullanıcılar, platformun ne zaman yeniden sorunsuz çalışacağını araştırıyor. Sorunun nedeni ve kapsamı netleşmeden erişimin hangi saatte normale döneceğine ilişkin kesin bir süre vermek mümkün değil. Kullanıcıların güncel kesinti bildirimlerini ve X'in resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.