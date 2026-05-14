X çöktü mü, neden çöktü? 14 Mayıs Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

14 Mayıs sabah saatlerinde X platformunda yaşanan erişim sorunları, kısa sürede sosyal medyanın gündeminde üst sıralara çıktı. Dünya genelindeki kullanıcılar akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve içeriklere erişimde yaşanan aksaklıkları bildirirken, konu geniş yankı uyandırdı. Yaşanan problemlerin nedeni ve platformun ne zaman normale döneceği merak edilirken, gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Gelişmeye ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

X PLATFORMUNDA 14 MAYIS’TA YAŞANAN ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

14 Mayıs sabah saatlerinde X platformunda görülen kısa süreli erişim aksaklıkları, kullanıcılar arasında hızla gündem oldu. Dünya genelindeki kullanıcılar içerik akışına erişimde zorluk yaşadıklarını, paylaşımların yüklenmediğini ve etkileşimlerde sorunlar olduğunu bildirirken, yaşanan durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre X platformunda ortaya çıkan bu tür kısa süreli erişim sorunları; sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde bu tür kesintilerin yaşanma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Erişim problemi sırasında birçok kullanıcı akışın yenilenmediğini, paylaşımların açılmadığını ve giriş hataları aldığını bildirdi. Sorunun bireysel bağlantılardan kaynaklanmadığı, genel bir erişim aksaklığı olduğu değerlendirildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Kısa süreli erişim sorununun ardından platformun teknik müdahalelerle normale döndüğü ve kullanıcıların kısa süre içinde yeniden sorunsuz şekilde içeriklere erişebildiği aktarıldı.