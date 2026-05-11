X çöktü mü, neden çöktü? 11 Mayıs Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

11 Mayıs sabah saatlerinde X platformunda görülen erişim sorunları, kısa sürede sosyal medyanın gündeminde üst sıralara taşındı. Dünya genelindeki kullanıcılar, akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve içeriklere erişimdeki aksaklıkları bildirirken, konu geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yaşanan problemlerin nedenini ve platformun ne zaman normale döneceğini merakla takip ederken, gelişmeler yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında…

X PLATFORMUNDA 11 MAYIS’TA YAŞANAN ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

11 Mayıs sabah saatlerinde X platformunda görülen kısa süreli erişim aksaklıkları, kullanıcılar arasında hızla gündem oldu. Dünya genelindeki kullanıcılar, içerik akışına erişimde zorluk yaşadıklarını, paylaşımların yüklenmediğini ve etkileşimlerde sorunlar olduğunu bildirirken, yaşanan durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre X platformunda ortaya çıkan bu tür kısa süreli erişim sorunları; sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde bu tür kesintilerin meydana gelme olasılığı artıyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Erişim problemi sırasında birçok kullanıcı akışın yenilenmediğini, paylaşımların açılmadığını ve giriş hataları aldığını bildirdi. Sorunun bireysel bağlantılardan kaynaklanmadığı, genel bir erişim aksaklığı olduğu değerlendirildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Kısa süreli erişim sorununun ardından platform, teknik müdahalelerle normale döndü ve kullanıcılar kısa süre içinde sorunsuz bir şekilde içeriklere erişmeye başladı.