Belçikalı savunma oyuncusu Wout Faes, son dönemde transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Leicester City forması giyen deneyimli stoper, hem kulüp performansı hem de millî takım kariyeriyle Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Peki, Wout Faes kimdir, hangi takımda, kaç yaşında? Wout Faes Fenerbahçe'ye mi gelecek? Detaylar...

WOUT FAES KİMDİR?

Wout Faes, 3 Nisan 1998’de Belçika’da dünyaya gelen profesyonel futbolcudur. Kariyerine Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht altyapısında başlayan Faes, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa futbol piyasasında dikkat çekmiştir.

Profesyonel futbol kariyerinde sırasıyla Heerenveen, Excelsior, KV Oostende, Stade de Reims ve son olarak Leicester City formalarını giymiştir. Belçika millî takımının da savunma hattında görev alan Faes, istikrarlı oyun tarzı ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkmaktadır.

WOUT FAES HANGI TAKIMDA?

Güncel olarak Leicester City forması giymektedir. İngiltere Championship seviyesinde mücadele eden Leicester City’nin savunma rotasyonunda önemli bir rol üstlenen Faes, takımın defans hattında düzenli olarak görev almaktadır.

Kulübüyle olan sözleşmesinin son yılına yaklaşması, Avrupa kulüplerinin oyuncuya olan ilgisini artırmıştır. Bu durum transfer piyasasında Faes isminin daha sık konuşulmasına neden olmuştur.

WOUT FAES MEVKİİ NE?

Wout Faes, stoper (merkez savunma) pozisyonunda görev yapmaktadır. Modern futbolun gerektirdiği oyun kurma becerisine sahip savunmacılar arasında gösterilen Faes, hem savunma güvenliği hem de topu oyuna sokma becerisiyle bilinir.

WOUT FAES KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1998 doğumlu olan Wout Faes, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. .

WOUT FAES NERELİ?

Wout Faes, Belçika doğumludur ve Belçika millî futbol takımını temsil etmektedir.

WOUT FAES FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Son dönemde transfer iddialarıyla gündeme gelen Wout Faes hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştır. TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe S.K., Leicester City forması giyen Belçikalı savunmacı için harekete geçmiştir.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla girişimlerde bulunduğu ifade edilmiştir. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Faes’in durumu, transfer piyasasında dikkatle takip edilmektedir.

Bu süreçte resmi bir anlaşma açıklanmamış olup, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kulüpler arasındaki görüşmelere bağlıdır. Faes’in Avrupa’daki deneyimi ve savunma kalitesi, Fenerbahçe’nin ilgisini çeken temel faktörler arasında gösterilmektedir.