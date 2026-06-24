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WhatsApp'ın CEO'su mu değişti? WhatsApp'ın yeni CEO'su kim oldu?

WhatsApp'ın CEO'su mu değişti? WhatsApp'ın yeni CEO'su kim oldu?
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WhatsApp cephesinden gelen sürpriz gelişme teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Milyarlarca kullanıcının kullandığı mesajlaşma uygulamasında yaşanan yönetim değişikliği sonrası gözler yeni döneme çevrildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından kullanıcılar, "WhatsApp'ın CEO'su değişti mi?" ve "Yeni CEO kim oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta dikkat çeken bir değişim yaşandı. Şirket yönetiminde gerçekleşen sürpriz kararın ardından teknoloji dünyasında yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Kullanıcılar ise "WhatsApp'ın yeni Ceo'su kim?" ve "Yönetim değişikliği neden yapıldı?" sorularını araştırmaya başladı. İşte WhatsApp'taki kritik değişime ilişkin öne çıkan detaylar...

WHATSAPP'IN CEO'SU DEĞİŞTİ Mİ?

Evet, WhatsApp'ta önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Yaklaşık yedi yıldır CEO olarak görev yapan Will Cathcart, görevinden ayrıldığını açıkladı. Cathcart, WhatsApp'ın tarihindeki en güçlü dönemlerden birini yaşadığını belirterek ayrılık kararını almak için doğru zamanda olduğunu ifade etti. Meta ise Cathcart'ın şirket bünyesinde farklı bir yönetim pozisyonunda görev yapmaya devam edeceğini duyurdu.

WHATSAPP'IN YENİ CEO'SU KİM OLDU?

WhatsApp'ın yeni CEO'su, Hintli girişimci ve Cred kurucusu Kunal Shah oldu. Teknoloji ve finans sektöründe tanınan isimlerden biri olan Shah'ın, WhatsApp'ın gelecekteki büyüme stratejilerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

WHATSAPP'IN CEO'SU NİYE DEĞİŞTİ?

Will Cathcart, yaptığı açıklamada görevden ayrılma kararının kişisel bir tercih olduğunu ve WhatsApp'ın güçlü bir dönemde bulunduğunu belirtti. Ayrılığın arkasında herhangi bir kriz ya da olağanüstü durumdan söz edilmezken, Meta yönetimi değişimi şirketin gelecek hedefleri doğrultusunda planlanan bir süreç olarak değerlendirdi. Cathcart'ın Meta bünyesinde farklı bir görev üstleneceği açıklandı.

META'DAN 900 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yönetim değişikliğinin ardından Meta'nın, Kunal Shah'ın kurucusu olduğu Cred'e 900 milyon dolarlık yatırım yaptığı açıklandı. Bu yatırım kapsamında Meta, şirketin yüzde 20 hissesini satın aldı. Kunal Shah ise Cred'deki hisselerini korumaya devam edeceğini belirtirken, Meta'nın şirkette azınlık yatırımcısı konumunda olacağını ifade etti. Ayrıca kullanıcı verilerinin paylaşılmayacağını ve Meta'nın Cred üyelerinin verilerine erişemeyeceğini vurguladı.

HİNDİSTAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kunal Shah'ın CEO olarak atanması, WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 853 milyon kullanıcıyla Hindistan, platformun en geniş kullanıcı kitlesine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Bu nedenle Meta'nın, Hindistan pazarındaki büyüme hedeflerini hızlandırmak ve gelir modellerini geliştirmek amacıyla bu değişikliği stratejik bir adım olarak gördüğü yorumları yapılıyor. Ayrıca şirketin reklam, ücretli abonelik ve yapay zekâ destekli hizmetler üzerinden WhatsApp gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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