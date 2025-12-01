Haberler

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilmiyor?

Güncelleme:
Türkiye ve Avrupa genelinde Google'ın servislerinde kesintiler yaşanıyor. Kullanıcılar, Arama, YouTube ve Gmail gibi platformlara erişimde zorluk çekerken, bazı paylaşımlarda WhatsApp'ta da aksaklıklar olduğu öne sürülüyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde beklenmedik erişim sorunları gündeme geldi. Kullanıcılar, Arama, YouTube ve Gmail'e bağlanmakta güçlük yaşarken, dünya çapında yaygın olarak kullanılan WhatsApp'ta da zaman zaman bağlantı problemleri gözlemlendi. Peki, bu aksaklık ne kadar sürecek ve kullanıcılar nasıl etkileniyor? Gelişmeler haberimizin detaylarında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp kullanıcıları, şu anda uygulamayı sorunsuz şekilde kullanabiliyor. Mesajlaşma, arama ve diğer hizmetlerde herhangi bir aksaklık gözlemlenmiyor. İnternet kesinti takip platformu DownForEveryoneOrJustMe tarafından yapılan son kontrollerde, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti olmadığı doğrulandı.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Yetkililer, WhatsApp'ta herhangi bir teknik aksaklık veya hizmet kesintisi yaşanmadığını belirtiyor. Kullanıcıların yaşadığı bağlantı problemleri genellikle cihaz veya internet sağlayıcı kaynaklı olabiliyor.

İNTERNETE NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün sabah saatlerinden itibaren Google servislerinde geçici erişim sorunları yaşandı. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlara Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden ulaşılamadı. Kullanıcılar, sosyal medyada yaşanan aksaklıkları yoğun şekilde paylaştı ve "Google mı çöktü?" sorusu gündeme geldi.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun giderildi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer platformlara erişim normale döndü. Kullanıcılar, tüm Google servislerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
