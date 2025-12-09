Haberler

WhatsApp çöktü mü? 9 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 9 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ve Avrupa genelinde Google hizmetlerinde görülen erişim problemleri, günün en çok konuşulan konularından biri hâline geldi. Google Arama, YouTube ve Gmail'e yönelik kesinti bildirimlerinin artmasıyla birlikte, bazı kullanıcılar WhatsApp'ta da benzer bağlantı sıkıntıları yaşadığını dile getirdi. Peki, WhatsApp çöktü mü? 9 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde ortaya çıkan beklenmedik erişim problemleri, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti. Arama, YouTube ve Gmail'e girişte yaşanan kesintiler zaman zaman yoğunlaşırken, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar WhatsApp'ta da kısa süreli bağlantı sorunlarının görüldüğünü işaret etti. Yaşanan aksaklıkların kapsamı ve etkileri merak edilirken, konuya dair en güncel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

9 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp dünya genelinde sorunsuz şekilde çalışıyor. Mesaj gönderme, arama yapma, durum paylaşma ve medya iletme gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti rapor edilmedi. Kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a yönelik olağan dışı bir problem görünmüyor.

WhatsApp çöktü mü? 9 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün erişim sorunu yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğunda problem uygulamadan değil, cihaz ayarları veya internet bağlantısından kaynaklandı. Resmî açıklamalara göre WhatsApp tarafında sunucu kaynaklı bir kesinti ya da teknik arıza bulunmuyor.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

9 Aralık sabahında Google servislerinde Avrupa ve Türkiye'nin bazı bölgelerini etkileyen kısa süreli bağlantı problemleri meydana geldi. YouTube, Gmail, Google Drive, Play Store, Google Maps ve Google Meet gibi platformlara erişimde zaman zaman gecikmeler yaşandı. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin yaptığı teknik müdahaleler sonrasında yaklaşık bir saat içinde tüm servislerdeki erişim tamamen normale döndü. Şu anda Google uygulamaları ve hizmetleri sorunsuz şekilde çalışıyor; kullanıcılar platformlara kesinti yaşamadan erişebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title