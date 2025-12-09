WhatsApp çöktü mü? 9 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde ortaya çıkan beklenmedik erişim problemleri, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti. Arama, YouTube ve Gmail'e girişte yaşanan kesintiler zaman zaman yoğunlaşırken, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar WhatsApp'ta da kısa süreli bağlantı sorunlarının görüldüğünü işaret etti. Yaşanan aksaklıkların kapsamı ve etkileri merak edilirken, konuya dair en güncel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

9 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp dünya genelinde sorunsuz şekilde çalışıyor. Mesaj gönderme, arama yapma, durum paylaşma ve medya iletme gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti rapor edilmedi. Kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a yönelik olağan dışı bir problem görünmüyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün erişim sorunu yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğunda problem uygulamadan değil, cihaz ayarları veya internet bağlantısından kaynaklandı. Resmî açıklamalara göre WhatsApp tarafında sunucu kaynaklı bir kesinti ya da teknik arıza bulunmuyor.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

9 Aralık sabahında Google servislerinde Avrupa ve Türkiye'nin bazı bölgelerini etkileyen kısa süreli bağlantı problemleri meydana geldi. YouTube, Gmail, Google Drive, Play Store, Google Maps ve Google Meet gibi platformlara erişimde zaman zaman gecikmeler yaşandı. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin yaptığı teknik müdahaleler sonrasında yaklaşık bir saat içinde tüm servislerdeki erişim tamamen normale döndü. Şu anda Google uygulamaları ve hizmetleri sorunsuz şekilde çalışıyor; kullanıcılar platformlara kesinti yaşamadan erişebiliyor.