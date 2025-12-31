Haberler

WhatsApp çöktü mü? 31 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 31 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

31 Aralık sabahından itibaren Google'a ait bazı servislerde yaşandığı belirtilen erişim ve hız sorunları, kullanıcıların dikkatini bu yöne çevirdi. Türkiye ile birlikte Avrupa'nın farklı noktalarından gelen bildirimlerde; Google Arama'nın geç yanıt verdiği, YouTube'da video yükleme ve oynatma problemlerinin yaşandığı, Gmail'e erişimde ise aralıklı kesintilerin görüldüğü öne sürülüyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 31 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

31 Aralık sabahı itibarıyla Google bünyesindeki bazı servislerde yaşandığı iddia edilen teknik aksaklıklar, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; Google Arama'nın yavaş çalıştığı, YouTube videolarının geç açıldığı ve Gmail erişiminde dönemsel kesintiler yaşandığı öne sürülürken, "Google çöktü mü?" sorusu yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

31 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli kesinti bilgisi bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel hizmetlerin büyük bölümünün normal şekilde çalıştığı gözlemleniyor. Anlık kesinti takibi yapan platformlarda da WhatsApp'a ilişkin yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bazı kullanıcıların bildirdiği bağlantı ve mesaj gönderim sorunlarının, doğrudan WhatsApp kaynaklı olmadığı değerlendiriliyor. İnternet hızındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, modem veya yönlendirici kaynaklı problemler, VPN kullanımı ya da cihaz ayarları bu tür geçici aksaklıklara neden olabiliyor. 31 Aralık itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış resmi bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

WhatsApp çöktü mü? 31 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

İNTERNETTEKİ YAVAŞLAMALARIN OLASI NEDENLERİ

31 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden, farklı dijital platformlarda kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı paylaşımları geldi. Bu durumun, genel internet altyapısına bağlı geçici teknik problemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

GÜNCEL DURUM

Son kontroller doğrultusunda birçok platformda hizmetlerin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı belirtiliyor. Mevcut durumda kullanıcıların önemli bir bölümünün WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara genel olarak sorunsuz şekilde erişim sağlayabildiği ifade ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?