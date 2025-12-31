WhatsApp çöktü mü? 31 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

31 Aralık sabahı itibarıyla Google bünyesindeki bazı servislerde yaşandığı iddia edilen teknik aksaklıklar, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; Google Arama'nın yavaş çalıştığı, YouTube videolarının geç açıldığı ve Gmail erişiminde dönemsel kesintiler yaşandığı öne sürülürken, "Google çöktü mü?" sorusu yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

31 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli kesinti bilgisi bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel hizmetlerin büyük bölümünün normal şekilde çalıştığı gözlemleniyor. Anlık kesinti takibi yapan platformlarda da WhatsApp'a ilişkin yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bazı kullanıcıların bildirdiği bağlantı ve mesaj gönderim sorunlarının, doğrudan WhatsApp kaynaklı olmadığı değerlendiriliyor. İnternet hızındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, modem veya yönlendirici kaynaklı problemler, VPN kullanımı ya da cihaz ayarları bu tür geçici aksaklıklara neden olabiliyor. 31 Aralık itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış resmi bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

İNTERNETTEKİ YAVAŞLAMALARIN OLASI NEDENLERİ

31 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden, farklı dijital platformlarda kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı paylaşımları geldi. Bu durumun, genel internet altyapısına bağlı geçici teknik problemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

GÜNCEL DURUM

Son kontroller doğrultusunda birçok platformda hizmetlerin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı belirtiliyor. Mevcut durumda kullanıcıların önemli bir bölümünün WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara genel olarak sorunsuz şekilde erişim sağlayabildiği ifade ediliyor.