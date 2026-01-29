WhatsApp çöktü mü? 29 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

29 Ocak sabahı dijital platformlarda yaşanan bağlantı sorunları, dünya genelinde çok sayıda kullanıcıyı etkiledi. Farklı bölgelerden gelen yavaşlama ve erişim şikâyetleri artarken, özellikle Google ve ona bağlı servislerde görülen aksamalar ön plana çıktı. Kesintinin nedeni ve hizmetlerin normale dönüş sürecine ilişkin açıklamalar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (29 OCAK PERŞEMBE)

29 Ocak Perşembe itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya gönderimi ve durum paylaşımlarının büyük bölümünde uygulamanın normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar, mesajların geç iletilmesi, uygulamaya girişte kısa süreli yavaşlamalar ya da anlık bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla internet altyapısındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı ayarlardan kaynaklanabiliyor. 29 Ocak Perşembe itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış bir sistem arızası duyurusu yapılmış değil.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde farklı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri, kullanıcı paylaşımlarıyla gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği veya anlık teknik nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut veriler ve kullanıcı geri bildirimleri, WhatsApp başta olmak üzere popüler dijital uygulamalara erişimin genel olarak sorunsuz şekilde sürdüğüne işaret ediyor. Olası aksaklıklara karşı resmi açıklamaların ve güvenilir kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerin takip edilmesi öneriliyor.