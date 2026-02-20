WhatsApp çöktü mü? 20 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

20 Şubat sabahı, dijital platformlarda yaşanan ani erişim sorunları milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. İş dünyasından bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kitle, çevrim içi hizmetlerdeki aksaklıklar nedeniyle günlük rutinlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (20 ŞUBAT CUMA)

20 Şubat Cuma itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme veya uzun süreli hizmet kesintisi bildirilmiş değil. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları büyük ölçüde normal şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da yaygın ve kalıcı bir sistem arızası kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Buna karşın bazı kullanıcılar mesaj iletiminde gecikme, uygulamaya girişte yavaşlama veya kısa süreli bağlantı sorunları yaşıyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet altyapısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı ayarlardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp başta olmak üzere popüler uygulamaların genel olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı resmi açıklamaların ve güvenilir kaynak duyurularının takip edilmesi öneriliyor.