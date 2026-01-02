Haberler

WhatsApp çöktü mü? 2 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
2 Ocak sabahı itibarıyla internet kullanıcıları arasında dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Dünya genelinde yoğun kullanılan bazı çevrimiçi hizmetlerde beklenmeyen performans ve bağlantı problemleri rapor edilmeye başlandı. Google platformlarında yaşanan bu tür aksaklıkların boyutu ve etkileri, kullanıcılar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, WhatsApp çöktü mü? 2 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

2 Ocak sabah saatlerinden itibaren dijital platform kullanıcıları arasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Google bünyesindeki bazı hizmetlerde gözlemlenen erişim ve hız sorunları, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın farklı noktalarından paylaşımlarla gündeme taşındı. Arama sonuçlarının geç yüklenmesi, video izleme süreçlerinde yaşanan aksamalar ve e-posta hizmetine dair şikâyetler, "Google'da sorun mu var?" sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

2 Ocak Cuma günü itibarıyla WhatsApp genelinde küresel ölçekte doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya gönderimi ve durum paylaşımları gibi temel özelliklerin büyük bölümünün normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti takip servislerinde de WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

Bazı kullanıcıların dile getirdiği mesaj iletiminde gecikme veya bağlantı problemlerinin, doğrudan WhatsApp altyapısından kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. İnternet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, modem veya yönlendirici kaynaklı sorunlar, VPN kullanımı ve cihaz ayarları bu tür geçici aksaklıklara neden olabiliyor. 2 Ocak itibarıyla WhatsApp cephesinden doğrulanmış bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

Cuma sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde dijital servislerde kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı paylaşımları dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun genel internet altyapısına bağlı geçici teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Son kontroller doğrultusunda pek çok dijital platformda hizmetlerin büyük ölçüde normale döndüğü görülüyor. Mevcut tabloda kullanıcıların önemli bir kısmının WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara sorunsuz şekilde erişim sağlayabildiği ifade ediliyor.

