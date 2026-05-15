Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, takla atarak karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyir halinde olan Yadigar Kasarcı'nın (45) kontrolünü yitirdiği 53 HG 048 plakalı cip, hızla refüje çıkıp, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Havalanan araç, o sırada Eren Erkılıç (40) yönetimindeki 53 ADF 189 plakalı cipin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen ciplerden çıkarılan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Mustafa Taha K., Birgül K., Hilmi Tayanç K., Doğu E., Gözde E. ve Yasemin M., ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Yadigar Kasarcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
