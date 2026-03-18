WhatsApp çöktü mü? 18 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

18 Mart sabahı birçok kullanıcı, popüler uygulamalara erişimde problem yaşadı. İçeriklerin yüklenmemesi ve veri akışındaki aksaklıklar, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, sorunun kaynağını ve çözüm süresini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (18 MART ÇARŞAMBA)

18 Mart Çarşamba sabahı itibarıyla WhatsApp'ta dünya genelinde uzun süreli veya doğrulanmış bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformları, yaygın bir sistem arızası kaydı göstermiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar kısa süreli mesaj iletimi gecikmeleri, giriş yavaşlamaları veya bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

18 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları gözlendi ve sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sebeplerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.