Haberler

WhatsApp çöktü mü? 15 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 15 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
15 Aralık sabah saatleriyle birlikte Google'ın birçok hizmetinde yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede kullanıcılar; arama motorunda gecikmeler, YouTube'da yüklenme sorunları ve Gmail'de erişim problemleriyle karşılaştı. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulan bu durum, "Google çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, WhatsApp çöktü mü? 15 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

15 Aralık sabahı itibarıyla, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcılar Google servislerine erişimde çeşitli aksaklıklar yaşamaya başladı. Arama motoru, YouTube ve Gmail'de görülen yavaş açılmalar ve zaman zaman hata uyarıları, kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, kullanıcılar "Google çöktü mü?" sorusunu tartışmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

15 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Mesajlaşma, arama, medya paylaşımı ve durum güncelleme gibi temel işlevlerde herhangi bir kesinti veya teknik sorun bildirilmedi. Uluslararası kesinti takip platformlarında da WhatsApp'ta olağan dışı bir durum gözlemlenmiyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunları, WhatsApp sunucularından kaynaklanmıyor. İnternet bağlantısındaki sorunlar, modem veya yönlendirici kaynaklı aksaklıklar, operatör yoğunluğu veya cihaz ayarları, erişim sıkıntılarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. WhatsApp tarafından genel bir sunucu arızasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NEYDİ?

15 Aralık sabahından itibaren Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde kısa süreli erişim sorunları kaydedildi. Google Arama, YouTube, Gmail, Google Drive, Maps ve Play Store gibi platformlarda ara ara yavaşlamalar görüldü. Bu durum, sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMAL Mİ?

Google ekiplerinin hızlı müdahalesiyle servislerdeki aksaklıklar kısa sürede giderildi. Şu anda Google uygulamaları ve bağlı hizmetler tamamen stabil çalışıyor; kullanıcılar platformlara kesintisiz erişim sağlayabiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
