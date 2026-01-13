Haberler

WhatsApp çöktü mü? 13 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 13 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Ocak sabahı dijital platformlarda yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların dikkatini yeniden teknik aksaklıklara çevirdi. Küresel çapta kullanılan birçok çevrim içi serviste yavaşlama ve bağlantı problemleri yaşanırken, Google hizmetlerinde görülen aksamalar öne çıktı. Peki, WhatsApp çöktü mü? 13 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

13 Ocak sabahı internet hizmetlerinde yaşanan teknik aksaklıklar, kısa sürede kullanıcıların gündeminde üst sıralara çıktı. Google başta olmak üzere arama motoru, e-posta ve video platformlarında görülen yavaşlama ve erişim sorunları, Türkiye dâhil birçok ülkeden gelen bildirimlerle dikkat çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

13 Ocak Salı itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımları ve durum güncellemeleri büyük ölçüde normal seyrinde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WhatsApp çöktü mü? 13 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcıların zaman zaman bildirdiği mesaj gecikmeleri, bağlantı kopmaları veya uygulamaya geç erişim gibi durumların; WhatsApp altyapısından ziyade internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, modem/yönlendirici kaynaklı problemler, VPN kullanımı ya da cihaz ayarlarıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. 13 Ocak Salı günü itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış bir sistem arızası bildirimi bulunmuyor.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Günün erken saatlerinde farklı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli yavaşlamalara dair kullanıcı paylaşımları dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür durumların çoğunlukla geçici teknik nedenler ve genel internet altyapısındaki anlık yoğunluklardan kaynaklanabildiğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut veriler ve kullanıcı geri bildirimleri, WhatsApp dâhil popüler dijital uygulamalara erişimin genel olarak sorunsuz sürdüğüne işaret ediyor. Olası aksaklıklara karşı resmî açıklamaların ve güvenilir kaynakların takip edilmesi öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama