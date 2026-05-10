West Ham Arsenal maçı hangi kanalda, West Ham Arsenal nereden CANLI izlenir?

Premier Lig'in 36. haftasında City Ground'da nefeslerin tutulacağı mücadele öncesi taraftarlar, "West Ham - Arsenal nereden CANLI izlenir?" sorgusunu dijital platformlarda hız kazandırdı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan bu kritik 90 dakikanın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu, frekans bilgileri ve başlama saati gibi merak edilenleri sizler için derledik. İşte Londra Olimpiyat Stadyumu’ndaki büyük randevunun canlı yayın kanalları ve takımların son durumuna dair bilgiler...

WEST HAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Londra’nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan bu büyük mücadele, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Londra Olimpiyat Stadyumu’nda nefeslerin tutulacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 18:30'da çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: WEST HAM - ARSENAL HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan bu kritik 90 dakika, Türkiye’de ve bölge ülkelerinde şu kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

• beIN Sports 3

• Idman TV

BEIN SPORTS 3 YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi Türkiye’den takip edecek futbolseverler için erişim detayları şu şekildedir:

• Digiturk: 79. Kanal

• Kablo TV: 234. Kanal

• Yayın ayrıca internet üzerinden beIN Connect ve TOD uygulamaları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecektir.

LONDRA OLİMPİYAT STADYUMU'NDA DEV RANDEVU

Ev sahibi West Ham United, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine karşı Londra Olimpiyat Stadyumu’nda taraftar desteğiyle üstünlük kurmaya çalışacak. Arsenal ise bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek liderlik yolundaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Taktiksel disiplinin ve yüksek temponun ön planda olacağı bu 90 dakika, Premier Lig tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.