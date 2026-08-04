Wanda Nara'nın filtresiz hali: Wanda Nara'nın son hali nasıl? Wanda Nara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Wanda Nara, bu kez filtresiz görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, " Wanda Nara'nın filtresiz hali nasıl?", " Wanda Nara'nın son hali neden gündem oldu?" ve "Wanda Nara kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Wanda Nara'nın son görüntüleri ve kariyerine ilişkin merak edilen detaylar.

WANDA NARA'NIN SON HALİ

İtalya tatilinde gazetecilerin objektifine yakalanan Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali ağızları açık bıraktı. Nara'nın sosyal medyada paylaştığı kusursuz fotoğraflara göre oldukça kilolu olduğu görüldü. Eleştirilere yanıt veren Nara, ""Ben her halimle vücudumu seviyorum, herkes en iyi açısını paylaşır." dedi.

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, 10 Aralık 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. Televizyon sunucusu, model, iş insanı ve futbol menajeri olarak tanınan Nara, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun yıllardır magazin gündeminde yer alıyor. Özellikle futbol dünyasındaki isimlerle yaşadığı ilişkiler ve televizyon projeleriyle uluslararası alanda geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

WANDA NARA KAÇ YAŞINDA?

Wanda Nara, 10 Aralık 1986 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

WANDA NARA NERELİ?

Wanda Nara, Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu ve Arjantinlidir.

WANDA NARA'NIN KARİYERİ

Wanda Nara kariyerine modellik yaparak başladı. Daha sonra Arjantin'de çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve yorumculuk yaptı. Sosyal medya fenomeni ve iş insanı olarak da adından söz ettiren Nara, kozmetik ve moda alanındaki girişimleriyle dikkat çekti.

Futbol dünyasında ise menajerlik kariyeriyle öne çıktı. Özellikle eski eşi Mauro Icardi'nin menajerliğini üstlenerek transfer süreçlerinde aktif rol aldı. Spor ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wanda Nara, televizyon projeleri, reklam anlaşmaları ve sosyal medya çalışmalarıyla kariyerini sürdürmektedir.