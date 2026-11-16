Wanda Nara Icardi’nin sevgilisine ne dedi?

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suárez'e yönelik sert açıklamalarıyla gündeme geldi. Suárez'in Türkiye'deki yaşamı ve satın aldığı ev hakkında iddialarda bulunan Nara, sosyal medya paylaşımında cinsel içerikli ifadeler kullanırken çocuklar üzerinden de suçlamalarda bulundu. Peki, Wanda Nara’dan Icardi’nin sevgilisine ne dedi? Detaylar haberimizde.

WANDA NARA ICARDİ'NİN SEVGİLİSİNE NE DEDİ?

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda China Suárez'in ev satın alma sürecine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı. Suárez'in evin parasını tamamlamak için Türkiye'de yaşamak üzere Mauro Icardi'den para istediğini öne süren Nara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başarılı hanımefendi, Şilili adamı tehdit edip dolandırarak satın aldığı evi sattı. Ancak parası yetmeyince, Türkiye'de bir aileye ihtiyacı olan o aptaldan, San Jorge'de ev sahibi olabilmek için eksik kalan parayı istedi. Böylece para karşılığında Türkiye'ye taşınıp orada yaşayabildi.”

Nara'nın açıklamasında yer alan tehdit ve dolandırıcılık ifadeleri, kendi iddialarından oluşuyor.

"BENİM GİBİ S... ÇEKMEYİ ÖĞREN"

China Suárez'in kariyerini de hedef alan Wanda Nara, paylaşımında cinsel içerikli ve ağır ifadeler kullandı. Nara, Suárez'e yönelik sözlerinde şu ifadeye yer verdi:

“Senin başarıların sana bir köpek kulübesi bile aldıramadı. Benim gibi s... çekmeyi öğren, o zaman işlerin daha iyi gider.”

WANDA NARA’DAN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN ŞİDDET SUÇLAMASI

Wanda Nara, açıklamasının devamında çocuklarını şiddetten uzaklaştırmayı başardığını savunurken China Suárez'e yönelik çocuklarla ilgili iddialarını da dile getirdi. Nara, paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Ben yeteneğim sayesinde çocuklarımı şiddetten uzaklaştırmayı başardım. Sen ise hâlâ sessiz, itaatkâr ve erkeğine körü körüne bağlı yaşıyorsun. Üstelik kendi çocuklarının da aynı şeyleri yaşadığını görüyorsun.”

"ÇOCUKLARINI BU ZARARDAN UZAKLAŞTIR"

Paylaşımının sonunda China Suárez'e seslenmeye devam eden Wanda Nara, cinsel içerikli ifadesini yeniden kullandı ve şu sözleri yazdı:

“Sana s... çekmeye başlamanı ve çocuklarını bu zarardan uzaklaştırmanı tavsiye ediyorum.”

Nara'nın açıklamaları, Mauro Icardi ve China Suárez'e yönelik sert ifadeleriyle dikkat çekti.