Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda önemli bir değişim yaşandı. İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedilmesinin ardından, yeni başkan olarak Volkan Yılmaz atandı. Özel hayatıyla da dikkat çeken Volkan Yılmaz evli mi? Volkan Yılmaz'ın eşi Ezgi Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizde.

MHP'DE VOLKAN YILMAZ DÖNEMİ BAŞLADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiğini duyurdu. Parti tüzüğünün 52., 54. ve 34. maddelerine istinaden alınan bu karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklandı.

Yalçın yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından gözler İstanbul İl Başkanlığı görevine kimin atanacağına çevrildi. Semih Yalçın, ikinci açıklamasında Volkan Yılmaz’ın İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiğini duyurdu: “Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

VOLKAN YILMAZ EVLİ Mİ?

Silivri Belediye Başkanı ve MHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Volkan Yılmaz, özel hayatıyla da sıkça merak konusu oldu. Resmi ve güvenilir kaynaklara göre Volkan Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

VOLKAN YILMAZ'IN EŞİ EZGİ YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz’ın eşi, Ezgi Yılmaz, özel hayatı konusunda medyada sınırlı bilgi bulunan ancak kamuoyunda yakından tanınan bir isimdir. Çiftin iki çocuğu vardır ve aile hayatı ile siyaseti dengede yürütmeye özen göstermektedir.

Ezgi Yılmaz, sosyal yaşamda genellikle medyadan uzak bir profil çizmekte, kamuoyunda daha çok Volkan Yılmaz’ın siyasi başarıları ile anılmaktadır.