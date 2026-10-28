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Vlahovic neden maçlarda sol koluna uzun kollu tişört giyiyor?

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Vlahovic neden maçlarda sol koluna uzun kollu tişört giyiyor?
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Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dušan Vlahovic, sahadaki performansının yanı sıra maçlardaki görünümüyle de dikkat çekiyor. Sırp yıldızın karşılaşmalarda yalnızca sol kolunda uzun kollu bir içlik ya da kol giymesi, taraftarların merakını cezbetti ve “Vlahovic neden sol koluna uzun kollu tişört giyiyor?” sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

Vlahovic’in maçlarda sol kolunu uzun kollu bir içlik veya kolluk ile kapatmasının nedenine ilişkin oyuncunun kendisinden ya da Beşiktaş Kulübü’nden yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte futbolcuların tek kola uzun kollu içlik ya da kompresyon kolluğu giymesinin arkasında genellikle bazı ortak nedenler yer alıyor. İşte bu tercihe dair bilinenler.

VLAHOVIC NEDEN SOL KOLUNA UZUN KOLLU GİYİYOR?

Dušan Vlahovic, sol kolunu kapatma tercihinin nedenini kamuoyuyla paylaşmadı. Bu nedenle Sırp golcünün bu tercihi hangi sebeple yaptığı kesin olarak bilinmiyor. Sosyal medyada farklı tahminler dile getirilse de bunların hiçbiri oyuncu tarafından doğrulanmış değil.

FUTBOLCULAR NEDEN TEK KOLA UZUN KOLLU GİYER?

Futbolda tek kola uzun kollu içlik ya da kompresyon kolluğu giyilmesinin birkaç yaygın nedeni bulunuyor. Bazı oyuncular, geçmişte yaşadıkları bir sakatlığın ardından eklem ve kasları desteklemek ya da korumak için kompresyon kolluk tercih ediyor. Bazı futbolcular ise kolundaki dövmeyi kapatmak, soğuk havalarda kaslarını sıcak tutmak ya da ikili mücadelelerde sürtünmeye karşı korunmak amacıyla bu yöntemi kullanıyor. Bunun yanı sıra bazı oyuncuların bu tercihi kişisel alışkanlık, uğur ya da tamamen tarz meselesi olarak yaptığı biliniyor.

FUTBOLDA YAYGIN BİR TERCİH

Tek kola uzun kollu giyme alışkanlığı, Vlahovic’e özgü bir durum değil. Dünya futbolunda pek çok yıldız oyuncu, farklı nedenlerle maçlara tek kolu kapalı şekilde çıkıyor. Bu tercih, son yıllarda özellikle kompresyon giysilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sahalarda daha sık görülmeye başlandı.

DUŠAN VLAHOVIC KİMDİR?

Dušan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı’nın golcüsü. Fiorentina’da gösterdiği performansla dikkat çeken Vlahovic, ardından Juventus’a transfer oldu. Sırp santrfor, Ağustos 2026’da Beşiktaş’a katıldı. Vlahovic, Trendyol Süper Lig’de gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor.

AÇIKLAMA YAPILIRSA GÜNCELLENECEK

Vlahovic ya da Beşiktaş cephesinden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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