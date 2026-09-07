Peki, Vlahovic ceza alacak mı, Vlahovic kaç maç ceza alabilir? Sırp golcünün hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesi halinde uygulanabilecek yaptırım merak konusu olurken, güncel haberlerde 2 ila 5 maç arasında men cezası ihtimali gündeme geliyor. Ancak kesin ceza miktarı, yapılacak değerlendirme ve verilecek resmi kararla belli olacak.

VLAHOVIC CEZA ALACAK MI? PFDK'YA SEVK EDİLECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yaşanan Vlahovic-Skriniar gerilimi gündemdeki yerini koruyor. Karşılaşma sırasında Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile tartışma yaşayan Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in yaptığı el hareketi tepki çekerken, gözler olası disiplin cezasına çevrildi.

Hakemin görmediği ve VAR tarafından da müdahale edilmeyen hareketin ardından Vlahovic'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Söz konusu pozisyonun disiplin kurulu tarafından değerlendirilmesi halinde Sırp futbolcunun kaç maç ceza alabileceği futbolseverler tarafından araştırılıyor.

VLAHOVIC KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Vlahovic'in Skriniar'a yönelik yaptığı el hareketi nedeniyle 2 ila 5 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor. PFDK'nın pozisyonu ve ilgili talimatları değerlendirmesinin ardından futbolcunun alacağı cezanın netleşmesi bekleniyor.

Oyuncunun daha önce benzer hareketler nedeniyle verilen disiplin cezaları da gündeme gelirken, kararın pozisyonun niteliği ve disiplin kurulu değerlendirmesine göre şekillenmesi bekleniyor.

VLAHOVIC PFDK'YA SEVK EDİLECEK Mİ?

Derbide hakemin gözünden kaçan pozisyonun ardından Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesi ihtimali bulunuyor. Sevk gerçekleşmesi halinde kurul, görüntüler ve müsabaka raporları üzerinden değerlendirme yapacak.

Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği konusunda resmi kararın açıklanması beklenirken, Beşiktaş cephesinde de konu yakından takip ediliyor.

RAUL MEIRELES ÖRNEĞİ GÜNDEMDE

Vlahovic'in yaptığı hareketin ardından benzer bir olay daha önce Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles'in yaşadığı olayla karşılaştırıldı. Meireles'in benzer nitelikteki hareketi nedeniyle dört maç men cezası aldığı hatırlatıldı.

Bu nedenle Vlahovic hakkında verilebilecek cezanın da futbol kamuoyunda merak konusu olduğu ifade ediliyor. Ancak Sırp futbolcunun kesin olarak kaç maç ceza alacağı, PFDK'nın resmi kararıyla belli olacak.

VLAHOVIC'İN CEZASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Vlahovic'in disiplin kuruluna sevk edilmesi durumunda uygulanacak yaptırım PFDK'nın değerlendirmesi sonrasında kesinlik kazanacak. Futbolseverler özellikle "Vlahovic ceza alacak mı?", "Vlahovic kaç maç ceza alabilir?" ve "Vlahovic PFDK'ya sevk edilecek mi?" sorularına yanıt ararken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.