Vlahovic Beşiktaş’a geliyor mu, Beşiktaş Vlahovic’le anlaştı mı?

Dusan Vlahovic’in yeni adresinin Beşiktaş olacağına ilişkin iddialar taraftarları heyecanlandırırken, İtalya basınında yer alan haberlerde tarafların anlaşmaya vardığı öne sürüldü. 26 yaşındaki golcünün İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA DUŞAN VLAHOVİC TRANSFERİNDE GERİ SAYIM! İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Dusan Vlahovic transferinde artık sona gelindi. Siyah-beyazlı yönetimin Sırp golcüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için geri sayım başladı. Vlahovic'in yarın saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

VLAHOVİC YARIN İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda görmek istediği Dusan Vlahovic için transfer sürecinde kritik aşamaya geçildi. A Spor'da yer alan habere göre, Sırp futbolcunun yarın saat 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçeceği ve herhangi bir sorun yaşanmaması halinde siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

26 yaşındaki golcünün İstanbul'a gelişi, Beşiktaş taraftarları tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Transferin tamamlanmasıyla birlikte siyah-beyazlıların hücum hattında önemli bir yıldız takviyesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

SERDAL ADALI TRANSFER İÇİN BELGRAD'A GİTTİ

Dusan Vlahovic transferinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da doğrudan devreye girdiği öğrenildi. Adalı'nın transfer görüşmelerini sonuçlandırmak amacıyla Belgrad'a uçtuğu ve Sırp golcünün tarafıyla gerçekleştirilen temaslarda önemli ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

Başkan Serdal Adalı'nın yanı sıra Önder Özen ve sportif direktör Eduard Graf'ın da transfer sürecinde aktif rol aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin transferi kısa süre içerisinde tamamlamak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

48 SAATLİK YOĞUN GÖRÜŞME SONUÇ VERDİ

Beşiktaş yönetiminin Dusan Vlahovic transferini sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü öğrenildi. Sürecin kritik noktalarından biri ise sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın dahil olduğu görüşmeler sonucunda Vlahovic cephesiyle yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından transferin tamamlanması için son işlemlere geçildi.

VLAHOVİC'E 8 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Vlahovic için yaptığı son teklifte bonus ve imza parasını artırdı. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye önerdiği yıllık 8 milyon Euro maaş teklifinde ise değişikliğe gidilmedi.

Beşiktaş'ın gerekli belgeleri Vlahovic cephesine gönderdiği ve transferin tamamlanması için oyuncunun son onayı ile imzasının beklendiği aktarıldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport da daha önce iki taraf arasındaki görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandığını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ İLE VLAHOVİC ANLAŞTI MI?

Son gelişmelerin ardından Beşiktaş ile Dusan Vlahovic arasında anlaşma sağlandığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor. Sırp golcünün İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

VLAHOVİC BEŞİKTAŞ'TA KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması halinde siyah-beyazlı ekip, golcü oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.

Vlahovic'in yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesiyle birlikte Beşiktaş transferinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzanın atılmasıyla transferin kulüp tarafından da açıklanması bekleniyor.