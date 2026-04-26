Vizontele nerede çekildi, Vizontele ne zaman, hangi yıl çekildi?

Vizontele çekim yeri ve yılı bilgileri, filmin her televizyon gösteriminde yeniden gündem oluyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Altan Erkekli gibi dev isimlerin paylaştığı film, 2000 yılının yaz aylarında çekilerek 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona girdi. Coğrafi zorluklar nedeniyle çekimleri Hakkâri yerine Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilen Vizontele, o dönem Türk sinemasının en yüksek bütçeli ve en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Artos Dağı eteklerinde çekilen sahneleriyle hafızalara kazınan filmin çekim süreci ve set arkası bilgilerine dair tüm ayrıntılar aşağıda yer alıyor.

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ? VİZONTELE NE ZAMAN VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filminin hikâyesi, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın memleketi olan Hakkâri'de geçmektedir. Ancak o dönemin teknik şartları, lojistik imkanlar ve çekimlerin yapılacağı coğrafi yapının uygunluğu değerlendirilerek film seti Van’ın Gevaş ilçesine kurulmuştur.

Gevaş’ta kurulan özel platoda, 1970’li yılların Hakkâri atmosferini yansıtacak yapılar inşa edilmiş ve bölge halkı da filmde figüran olarak görev almıştır. Artos Dağı’nın eteklerinde gerçekleştirilen çekimler, bölgenin eşsiz doğasını beyaz perdeye taşımıştır.

VİZONTELE NE ZAMAN VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Vizontele filminin hazırlık süreci ve çekimleri 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. Büyük bir titizlikle yürütülen prodüksiyon aşamasından sonra film, 2 Şubat 2001 tarihinde Türkiye genelinde vizyona girmiştir.

Gösterime girdiği dönemde izlenme rekorları kıran yapım, sinema salonlarında milyonlarca kişiye ulaşarak Türk sinemasının ayağa kalktığı "altın dönem"in öncülerinden biri olmuştur.

VİZONTELE HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Film, çekim yılı olan 2000'li yılları değil, bir dönem hikâyesini anlatmaktadır. Senaryo, 1974 yılının Türkiye'sini ve televizyonla henüz tanışmamış uzak bir kasabayı merkezine alır. Kasaba halkının belediye başkanı Nazmi (Altan Erkekli) ve kasabanın "delisi" olarak bilinen Emin (Yılmaz Erdoğan) etrafında şekillenen hikâyesi, o yılların siyasi ve sosyal dokusuna da ince göndermeler yapar.

VİZONTELE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Vizontele'nin bu kadar sevilmesindeki en büyük etkenlerden biri de dev oyuncu kadrosudur. Filmde yer alan bazı unutulmaz isimler şunlardır:

• Yılmaz Erdoğan (Deli Emin)

• Demet Akbağ (Sıti Ana)

• Altan Erkekli (Belediye Başkanı Nazmi)

• Cem Yılmaz (Fikri)

• Tolga Çevik (Nazif)

• Şafak Sezer (Veli)

VİZONTELE HAKKINDA AZ BİLİNENLER

Filmin çekildiği Van'ın Gevaş ilçesindeki bazı set kalıntıları uzun yıllar bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgi odağı olmuştur. Ayrıca, filmin başarısı üzerine 2004 yılında Vizontele Tuuba adıyla bir devam filmi çekilmiş, bu filmde de 1980 darbesi öncesindeki kasaba hayatı konu edilmiştir.