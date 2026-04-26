Vizontele filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vizontele filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizontele filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele konusu nedir, Vizontele oyuncuları kimler ve Vizontele özeti gibi konuları inceliyoruz.

VİZONTELE OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatan Vizontele, üzerinden yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Televizyonun (vizontele) bir kasabaya ilk kez gelişini, o dönemin toplumsal yapısı ve saf duygularıyla birleştiren film, oyuncu kadrosuyla da tam bir yıldızlar geçidi sunuyor.

VİZONTELE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Vizontele, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncularının ağırlıkta olduğu, Türk sinemasının en güçlü kadrolarından birine sahiptir. Başlıca oyuncular ve karakterleri şunlardır:

• Yılmaz Erdoğan (Deli Emin)

• Altan Erkekli (Belediye Başkanı Nazmi)

• Demet Akbağ (Sıti Ana)

• Cem Yılmaz (Fikri)

• Tolga Çevik (Nazif)

• Şafak Sezer (Veli)

• Erdal Tosun (Şehmus)

• Cezmi Baskın (Latif)

• Meral Okay (Manuşak)

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, 1974 yılının başında Türkiye'nin en doğusundaki yerleşim yerlerinden biri olan Hakkâri'de geçmektedir. Her şeyin en son ulaştığı bu kasabaya, devlet tarafından bir televizyon alıcısı gönderilir. Ancak TRT memurları cihazı kurmadan geri dönerler. Kasaba halkı televizyonun ne olduğunu, nasıl çalıştığını bilmemektedir. Belediye Başkanı Nazmi, "vizontele" adını verdikleri bu cihazı çalıştırmak için kasabanın teknoloji meraklısı ve "delisi" olarak bilinen Emin'den yardım ister. Film, teknolojiyle tanışan bir halkın trajikomik hikâyesini anlatır.

VİZONTELE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

• Çekim Yeri: Hikâye Hakkâri'de geçse de, çekimler o dönemdeki zorluklar nedeniyle Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Gevaş’ta film için adeta küçük bir kasaba inşa edilmiştir.

• Çekim Yılı: Film 2000 yılında çekilmiş ve 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona girmiştir.

VİZONTELE FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR? (SPOILER İÇERİR)

Filmin sonu, başlangıcındaki neşeli atmosferin aksine oldukça hüzünlü ve çarpıcıdır. Uzun uğraşlar sonucunda Deli Emin alıcıyı kurar ve televizyon yayını başlar. Ancak televizyonun ekranında ilk görülen şey, o dönem devam eden Kıbrıs Barış Harekâtı'nın haberidir. Kasaba halkı büyük bir heyecanla ekran başında toplanmışken, Belediye Başkanı Nazmi'nin askerdeki oğlunun şehit olduğu haberi gelir.

Kasabaya neşe getirmesi beklenen televizyon, en büyük acıyı getiren araç olmuştur. Filmin son sahnesinde Deli Emin, acı haberin geldiği televizyonu "bir şeyler gömülürken neden dua edilmez?" diyerek toprağa gömer. Bu final, Türk sinemasının en unutulmaz dramatik sonlarından biri olarak kabul edilir.