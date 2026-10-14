Visionquest 1. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Visionquest 1. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir?

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VisionQuest 1. bölüm full HD izleme seçenekleri, Marvel dizisini takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizinin ilk iki bölümü Disney+ üzerinden erişime açılırken ilk bölümü tek parça izlemek isteyenler için resmî yayın adresi de belli oldu. Peki, (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Visionquest 1. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir? Visionquest 1. bölüm Full HD izle! Detaylar...

VISIONQUEST 1. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Marvel Television tarafından hazırlanan VisionQuest dizisinin ilk iki bölümü, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla izleyicilerin erişimine açıldı. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizinin açılış bölümü, resmî yayın platformu Disney+ üzerinden izlenebiliyor.

VISIONQUEST 1. BÖLÜM TEK PARÇA NEREDEN İZLENİR?

VisionQuest 1. bölüm tek parça izlemek isteyen izleyiciler, dizinin resmî yayın adresi olan Disney+ platformunu kullanabiliyor. Marvel Television tarafından hazırlanan yapımın ilk bölümü, platform üzerinden erişime açıldı.

Dizinin No Strings adını taşıyan ilk bölümünde Vision, kendi kimliğini ve geçmişini anlamaya çalışırken tehlikeli bir tehdidin hedefi hâline geliyor. Bölümü izlemek isteyenlerin Disney+ hesabına ve aktif aboneliğe sahip olması gerekiyor.

VisionQuest'in ilk bölümü için resmî yayın adresi Disney+ olarak açıklandı. İzleyiciler, platform üzerinden diziye ulaşabiliyor.

VISIONQUEST İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

VisionQuest dizisini internetten izlemek isteyenlerin Disney+ platformuna giriş yapması gerekiyor. Marvel Television imzalı yapımın ilk iki bölümü aynı anda erişime açılırken dizinin ilk sezonu toplam sekiz bölümden oluşuyor.

Dizinin Türkiye için duyurulan yayın takviminde başlangıç tarihi 14 Ekim 2026 Çarşamba olarak yer aldı. Disney'in ABD'deki ilk gösterimi 13 Ekim Salı akşamına çekmesi nedeniyle saat farkıyla birlikte yayın Türkiye'de 14 Ekim Çarşamba gününe karşılık geldi.

VisionQuest'in ilk bölümünü izlemek isteyenler, Disney+ üzerinden yapımın sayfasına ulaşabiliyor. Diziye erişim için platform hesabı ve aktif abonelik gerekiyor.