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Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Vinicius Junior hakkında sosyal medyada yayılan “öldürüldü, yerine dublör getirildi” iddiası yeniden gündeme geldi. Eylül ayında Brezilya'daki bazı forumlar ve TikTok hesaplarında ortaya atılan iddiaların ardından bu kez Real Madrid'in tartışmalara son vermek amacıyla DNA testi yaptıracağı öne sürüldü. Peki, Vinicius Junior öldü mü, ne oldu? Vinicius Junior yerine dublör mü geldi? Detaylar haberimizde.

VINICIUS JUNIOR ÖLDÜ MÜ?

Vinicius Junior'ın öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medya paylaşımları üzerinden gündeme geldi. Eylül ayında bazı forum ve TikTok hesaplarında, Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası sonrasında ortadan kaybolduğu ve reklam anlaşmalarının devam etmesi amacıyla yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin getirildiği ileri sürüldü.

İddiayı desteklemeye çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları ise futbolcunun eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırarak yüzünde, dövmelerinde ve fiziksel görünümünde farklılıklar bulunduğunu savundu.

Ancak Vinicius Junior'ın öldürüldüğü yönündeki iddiaları destekleyen güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Sosyal medyada gündeme gelen bu anlatı, doğrulanmış bir bilgiye dayanmıyor.

VINICIUS JUNIOR NE OLDU?

Vinicius Junior hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada farklı biçimlerde yayıldı. Bazı paylaşımlarda futbolcunun öldürüldüğü ve yerine dublörünün geçirildiği öne sürülürken, bazı komplo teorilerinde CIA, Rothschild ailesi ve “elitler” gibi çeşitli kişi ve grupların isimleri de iddialara dahil edildi.

Teorinin başka bir versiyonunda ise Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası sırasında uzaylılar tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan bu iddiaların tamamı aynı tartışmanın farklı versiyonları olarak gündeme gelirken, Vinicius Junior'ın öldürüldüğünü veya ortadan kaybolduğunu doğrulayan güvenilir bir kanıt paylaşılmadı.

REAL MADRID'DEN DNA TESTİ İDDİASI

Tartışmalar sürerken bu kez Real Madrid'in harekete geçeceği öne sürüldü. İddiaya göre İspanyol devi, milli aranın ardından Vinicius Junior'a DNA testi yaptıracak.

Test sonucunun kamuoyuyla ve taraftarlarla paylaşılacağı da ileri sürüldü. Söz konusu iddianın, haftalardır sosyal medyada devam eden “Vinicius Junior öldü mü, yerine başka biri mi getirildi?” tartışmalarını sona erdirmeyi amaçladığı öne sürülüyor.

Ancak DNA testi yapılacağı yönündeki bilgi de şu aşamada ortaya atılan bir iddia niteliğinde bulunuyor.

VINICIUS JUNIOR YERİNE DUBLÖR MÜ GELDİ?

Vinicius Junior'ın öldürüldüğü ve yerine başka bir kişinin getirildiği yönündeki iddialar sosyal medya kaynaklı olarak yayıldı. Bazı kullanıcılar futbolcunun eski ve yeni görüntülerindeki yüz, dövme ve fiziksel görünüm farklılıklarını bu teorinin dayanağı olarak göstermeye çalıştı.

Bununla birlikte söz konusu iddiaları destekleyen güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Real Madrid ve Vinicius Junior'ın çevresinden de söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Öte yandan Real Madrid, Haziran 2026'da Vinicius Junior'ın sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını resmi olarak duyurdu.

Sonuç olarak sosyal medyada gündeme gelen “Vinicius Junior öldü mü?” ve “yerine dublör mü getirildi?” iddiaları şu aşamada doğrulanmış bir bilgiye dayanmıyor. DNA testi yapılacağı yönündeki iddia ise tartışmalar kapsamında ortaya atılan yeni bir gelişme olarak gündemde bulunuyor.