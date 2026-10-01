Victoria's Secret 2026 kadrosu (TAM LİSTE) Victoria's Secret mankenleri kimler?

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Victoria's Secret 2026 kadrosu, moda dünyasının yakından takip ettiği isimlerle şekillenmeye devam ediyor. Geleneksel Victoria's Secret Fashion Show, bu yıl Los Angeles'ta düzenlenecek. 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek gösteride podyuma çıkacak modellerin yanı sıra müzik dünyasından dikkat çeken isimler de sahne alacak. Peki, Victoria's Secret mankenleri kimler? Victoria's Secret 2026 kadrosu haberimizde.

VICTORIA'S SECRET 2026 KADROSU (TAM LİSTE)

Victoria's Secret'ın 2026 moda şovu için şu ana kadar açıklanan model kadrosunda Adriana Lima, Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia yer alıyor. Victoria's Secret'ın resmi Fashion Show sayfasında kadronun henüz tamamlanmadığı ve yeni modellerin açıklanacağı belirtiliyor. Bu nedenle mevcut liste, şu ana kadar duyurulan isimlerden oluşuyor.

ADRIANA LIMA VE GIGI HADID PODYUMDA

2026 Victoria's Secret Fashion Show kapsamında podyuma çıkacağı açıklanan isimler arasında Adriana Lima ve Gigi Hadid de bulunuyor. Kadroda ayrıca Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia yer alıyor.

Victoria's Secret, gösteriye katılacak modelleri aşamalı olarak duyuruyor. Markanın resmi sitesinde Gigi Hadid, Alex Consani ve Paloma Elsesser'in 2026 gösterisinde yer alacağı ayrıca duyuruldu. Resmi sayfada yeni isimlerin açıklanacağı da belirtiliyor.

VICTORIA'S SECRET MANKENLERİ KİMLER?

Victoria's Secret 2026 Fashion Show için şu ana kadar açıklanan mankenler Adriana Lima, Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia olarak duyuruldu.

Kadro henüz tamamlanmadığı için Victoria's Secret'ın resmi duyuruları yakından takip ediliyor. Markanın açıklamasına göre yeni modeller de ilerleyen süreçte listeye dahil edilecek.

SAHNEDE DE YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANACAK

2026 Victoria's Secret Fashion Show yalnızca podyumda yer alacak modellerle değil, müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Victoria's Secret tarafından açıklanan programa göre Megan Thee Stallion, Megan Moroney, Tate McRae ve KATSEYE gösteride sahne alacak.

Gösteride modellerin podyum performanslarının yanı sıra bu dört müzik konuğunun sahne performansları da yer alacak. Böylece 18 Ekim'deki organizasyonda moda ve müzik aynı etkinlikte buluşacak.

BU KEZ LOS ANGELES'TA

Victoria's Secret Fashion Show 2026, son iki yılın ardından bu kez Los Angeles'ta düzenlenecek. Gösteri 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.

Victoria's Secret'ın resmi açıklamasına göre yayın YouTube üzerinden ABD saatiyle 16.30'da başlayacak. Markanın resmi sayfasında yayın saati 16.30 PT ve 19.30 ET olarak duyuruldu.

2026 gösterisinin bir diğer dikkat çeken bölümü ise yeni Victoria's Secret Angel'ı belirlemek amacıyla yürütülen seçim süreci olacak. Victoria's Secret'ın duyurusuna göre bu seçimin sonucu gösteri gecesinde ortaya çıkacak ve seçilen isim podyumda yer alacak.