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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, kullandığı aracın da karıştığı trafik kazasıyla gündeme geldi. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, hamile olduğu öğrenilen Ladewig, hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan gelişmenin ardından Stefanie Kim Ladewig'in hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. Peki, Victor Osimhen'in sevgilisi kim? Stefanie Kim Ladewig kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar...

VİCTOR OSİMHEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Modellik yapan Ladewig, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanlarında içerikler paylaşıyor.

STEFANİE KİM LADEWİG KİMDİR?

Stefanie Kim Ladewig, Almanya'nın Berlin kentinde doğan bir modeldir. Modellik çalışmalarının yanı sıra sanal medya üzerinden moda ve güzellik içerikleri paylaşan Ladewig, Victor Osimhen'in sevgilisi olarak da tanınıyor. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, Kemerburgaz'da meydana gelen trafik kazasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

STEFANİE KİM LADEWİG NERELİ?

Stefanie Kim Ladewig, Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya geldi. Ladewig'in doğum yeriyle ilgili verilen bilgi Berlin ile sınırlı.

STEFANİE KİM LADEWİG KAÇ YAŞINDA?

Stefanie Kim Ladewig'in 26 yaşında olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ise 27 yaşında.

STEFANİE KİM LADEWİG NE İŞ YAPIYOR?

Stefanie Kim Ladewig modellik yapıyor. Sanal medya hesaplarında moda ve güzellik alanlarında içerikler paylaşan Ladewig, bu çalışmalarıyla tanınıyor.

STEFANİE KİM LADEWİG'İN KARIŞTIĞI KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, dün saat 15.10 sıralarında İstanbul'un Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı 34 RID 534 plakalı araç ile 34 NZJ 056 ve 34 KVS 004 plakalı iki araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ

Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Ladewig'in, hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.