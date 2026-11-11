VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (vgm.gov.tr) 2026 VGM burs sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (ilkokul, ortaokul ve lise)

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru sonuçları açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvurularının değerlendirilmesi tamamlanırken öğrenciler, 11 Kasım 2026 itibarıyla sonuçlarını sorgulayabiliyor. Başvuru durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler VGM'nin resmî internet sitesindeki sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, VGM burs sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs tutarları ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak? Detaylar...

2026 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının değerlendirmesini tamamladı. Başvuruların 20 Ekim'de sona ermesinin ardından sonuçlar, 11 Kasım 2026 itibarıyla erişime açıldı.

Başvuru yapan öğrenciler, VGM'nin resmî internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranından burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burs sonuçları ise ayrıca açıklanacak.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru sonuçları, VGM'nin internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

Sorgulama işlemi için öğrencilerden T.C. kimlik numarası, ad ve soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri ilgili alanlara giren öğrenciler, başvuru sonuçlarına ulaşabiliyor.

VGM burs sonuçları sorgulama ekranına burs.vgm.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

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2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği burs tutarları eğitim kademesine göre farklılık gösteriyor.

Ortaöğrenim eğitim yardımı kapsamında öğrencilere aylık 1.750 TL, yükseköğrenim bursu kapsamında üniversite öğrencilerine ise aylık 4.000 TL ödeme yapılıyor.

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

VGM bursu almaya hak kazanan öğrencilere, banka hesap işlemlerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede ödeme yapılması bekleniyor. Ödeme sürecine ve kesin tarihe ilişkin ayrıntılar için Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı. Ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçlarından ayrı olarak değerlendirilen yükseköğrenim burslarına ilişkin duyurunun VGM tarafından daha sonra yapılması bekleniyor.

Üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve sorgulama bağlantısını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek.