Venezula depremi kaç saniye sürdü, kaç dakika sürdü?

“ Venezuela depremi ne kadar sürdü?” sorusu, yaşanan depremin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin kaç saniye ya da kaç dakika devam ettiği, bölgedeki etkisinin boyutu ve artçı sarsıntıların süresi ise dikkatle takip ediliyor.

VENEZUELA’DA 39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM! USGS DUYURDU

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremi açıkladı. 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki sarsıntılar ülkenin farklı bölgelerinde hissedilirken, depremle ilgili detaylar kamuoyunun gündemine oturdu.

VENEZUELA’DA ARDIŞIK DEPREMLER MEYDANA GELDİ

USGS verilerine göre Venezuela’da Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı eyalette bulunan San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREMLER SADECE 39 SANİYE ARAYLA GERÇEKLEŞTİ

Açıklamaya göre iki büyük deprem arasında yalnızca 39 saniye bulunuyor. Bu kısa süre, bölgedeki sarsıntının etkisini artırırken, art arda gelen depremler halk arasında büyük paniğe neden oldu.

DERİNLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

USGS, Yumare’de meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte, San Felipe’deki ikinci depremin ise 21,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Sığ derinlikte yaşanan bu tür sarsıntıların yüzeyde daha güçlü hissedildiği belirtildi.

BÖLGEDE SARSINTILAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Venezuela’da yaşanan ardışık depremler sonrası bölgede artçı sarsıntıların devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederken halkın dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

VENEZUELA’DA 7,5 VE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARDIŞIK DEPREMLER! SAN FELIPE YAKINLARI SALLANDI

Venezuela’da 24 Haziran 2026 tarihinde iki büyük deprem meydana geldi. FUNVISIS tarafından açıklanan verilere göre 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki sarsıntılar, San Felipe kenti çevresinde kısa aralıklarla kaydedildi.

VENEZUELA’DA 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İLK DEPREM

Venezuela Sismoloji Vakfı (FUNVISIS) verilerine göre ilk deprem saat 18:04’te meydana geldi. Venezuela Depremi 2026 kapsamında kaydedilen sarsıntı 7,2 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin 21,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve San Felipe’nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda meydana geldiği bildirildi.

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM 1 DAKİKA SONRA

İlk sarsıntıdan yalnızca bir dakika sonra 18:05’te 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve San Felipe’nin yaklaşık 28 kilometre kuzeybatısında hissedildiği açıklandı.

DEPREMLERİN MERKEZ ÜSSÜ SAN FELIPE ÇEVRESİ

Her iki depremin de Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kenti çevresinde yoğunlaştığı belirtildi. Bölgedeki sığ odaklı sarsıntılar nedeniyle depremlerin geniş bir alanda hissedildiği ifade edildi.

ARDIŞIK SARSINTILAR PANİĞE NEDEN OLDU

Kısa süre arayla meydana gelen 7’nin üzerindeki iki büyük deprem, bölgede paniğe yol açtı. Yetkililer gelişmeleri takip ederken artçı sarsıntı riskine karşı uyarılarda bulundu.

Depremlerin oluş süresi henüz açıklanmadı.