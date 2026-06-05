Haberler

Venezuela Türkiye maçı ne zaman, bu hafta mı? Venezuela Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Venezuela Türkiye maçı ne zaman, bu hafta mı? Venezuela Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı, hazırlık sürecindeki son ve en önemli sınavlarından birine çıkıyor. Turnuva öncesi form durumunu görmek, taktik planlamayı netleştirmek ve oyuncu performanslarını değerlendirmek isteyen teknik heyet için Venezuela karşılaşması kritik bir test niteliği taşıyor. Peki, Venezuela Türkiye maçı ne zaman, bu hafta mı? Venezuela Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son sınavında Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Teknik ekip ve futbolseverler açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, kadro yapısının ve oyun planının son kez test edileceği karşılaşma olarak öne çıkıyor. Peki, Venezuela Türkiye maçı ne zaman, bu hafta mı? Venezuela Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

VENEZUELA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. 

VENEZUELA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Venezuela - Türkiye maçı saat 01.00’de başlayacaktır. Karşılaşma gece yarısından sonra oynanacağı için futbolseverler maçı 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece takip edecektir.

VENEZUELA TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. 

A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Venezuela karşılaşmasının ardından A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarına odaklanacaktır:

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00 TSİ)

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00 TSİ)

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00 TSİ)

A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Esenboğa Havalimanı'nda panik anları! Şarj cihazı alev aldı, yolcular apar topar tahliye edildi

Uçakta büyük panik! Şarj cihazı alev aldı, yolcular tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih transferi için tek cümle etti
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, köşeye sıkışınca intihar etti
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama

Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor