2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son sınavında Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Teknik ekip ve futbolseverler açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, kadro yapısının ve oyun planının son kez test edileceği karşılaşma olarak öne çıkıyor. Peki, Venezuela Türkiye maçı ne zaman, bu hafta mı? Venezuela Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

VENEZUELA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak.

VENEZUELA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Venezuela - Türkiye maçı saat 01.00’de başlayacaktır. Karşılaşma gece yarısından sonra oynanacağı için futbolseverler maçı 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece takip edecektir.

VENEZUELA TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Venezuela karşılaşmasının ardından A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarına odaklanacaktır:

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00 TSİ)

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00 TSİ)

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00 TSİ)

A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın