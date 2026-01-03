Venezuela askeri gücü! Dünyada kaçıncı sırada, uçak sayısı kaç?

Venezuela'nın askeri gücü, küresel endekslerin yayımladığı yıllık tablolarla ölçülüyor. Bu tablolar, ülkenin personel yapısı ve envanter başlıklarını ayrıntılı kalemlerle listeliyor.

VENEZUELA ASKERİ GÜCÜ

Global Firepower'ın 2025 değerlendirmesinde Venezuela, 145 ülke arasında 50. sırada yer alıyor. Aynı yıl için yayımlanan PwrIndx skoru 0.8882 olarak kaydediliyor. Başka bir liste olan Military Power Rankings'in 2025 sıralamasında ise Venezuela 52. sırada bulunuyor.

Personel başlığında Global Firepower'ın 2025 tahminleri, Venezuela Silahlı Kuvvetleri için yaklaşık 109 bin aktif personel ve 8 bin yedek personel rakamını veriyor. Paramiliter kategorisinde yer alan yaklaşık 220 bin kişilik yapı da tabloya dahil edildiğinde toplam sayı 337 bin seviyesine ulaşıyor.

Savunma harcamaları tarafında ise 2025 için yaklaşık 4,09 milyar ABD doları büyüklüğünde bir bütçe değeri listeleniyor. Bu rakamlar, ülkeler arasında muhasebe yöntemlerinin farklılığı nedeniyle yaklaşık büyüklük olarak değerlendiriliyor.

VENEZUELA ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA?

Uluslararası askeri güç sıralamalarında Venezuela'nın yeri, referans alınan endekse göre değişiyor. Global Firepower'ın 2025 listesinde ülke 50. sırada bulunuyor.

Military Power Rankings'in 2025 verileri ise Venezuela'yı 52. sıraya yerleştiriyor. Bu fark, sıralamalarda kullanılan kriterlerin ve veri setlerinin farklılığından kaynaklanıyor.

VENEZUELA UÇAK SAYISI KAÇ?

Global Firepower'ın 2025 verilerine göre Venezuela'nın toplam hava aracı envanteri 229 adet olarak listeleniyor. Bu sayı, sabit kanatlı uçaklar ve helikopterlerin toplamını kapsıyor.

Envanter kalemleri içinde 30 av ve önleme uçağı, 49 nakliye uçağı, 75 eğitim uçağı, 3 özel görev uçağı ve 1 tanker yer alıyor. Helikopter tarafında ise toplam 88 helikopter bulunuyor ve bunların 10'u taarruz helikopteri olarak kaydediliyor.

Aynı tabloda, genel bir hazır olma katsayısına dayalı olarak tahmini "kullanılabilir" hava aracı sayısı da yer alıyor. 229 adetlik stoktan yaklaşık 126'sı bu hesaplamada hazır kabul ediliyor; bu değer, her platformun gerçek operasyonel durumunu bire bir yansıtan bir sayı olarak sunulmuyor.