Venezuala Müslüman mı, dini nedir?

Venezuela'nın nüfus yapısı incelendiğinde dini dağılımın ülkenin sosyal ve kültürel geçmişiyle yakından bağlantılıdır. Farklı inanç gruplarının oranları ve yerleşim alanları, ülkenin yakın tarihindeki gelişmelerle şekillenmiş durumda. Detaylar...

VENEZUELA MÜSLÜMAN MI?

Venezuela, nüfusunun dini kompozisyonu bakımından Müslüman bir ülke olarak tanımlanmıyor. Latin Amerika'nın genelinde olduğu gibi ülkede de tarihsel ve kültürel açıdan Hristiyanlık belirleyici bir konumda bulunuyor. Anayasal düzeyde herhangi bir resmi din yer almıyor ve din ile vicdan özgürlüğü güvence altında tutuluyor.

Müslüman nüfus ise Venezuela genelinde azınlık statüsünde bulunuyor. Bu topluluk, ülke nüfusunun küçük bir bölümünü oluşturuyor ve varlığını büyük ölçüde göçle gelen ailelerin devamı olarak sürdürüyor. Müslümanların günlük yaşamı ve ibadet faaliyetleri, özellikle büyük şehirlerde kurulan camiler ve İslami merkezler çevresinde şekilleniyor.

VENEZUELA DİNİ NEDİR?

Venezuela'da en yaygın inanç Hristiyanlıktır ve bu çerçevede Katoliklik toplumda önemli bir yer tutar. Tahminlere göre nüfusun yaklaşık yüzde 70 ila 80'i Katolik inancına mensuptur.

Son yıllarda Protestan ve Evanjelik kiliselerin toplum içindeki varlığı da artış göstermiştir. Bu grupların nüfus içindeki payının yüzde 15 ila 20 seviyelerine ulaştığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra dini aidiyeti olmayan bireyler, Yahudi toplumu, yerli inançlara bağlı gruplar ve diğer din mensupları da Venezuela'nın dini çeşitliliği içinde yer alıyor.

VENEZUALA'DA KAÇ MÜSLÜMAN VAR, NÜFUSUN YÜZDE KAÇI MÜSLÜMAN?

Venezuela'daki Müslüman nüfusun oranına ilişkin tahminler yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında değişiyor. Bu oran, yaklaşık 80 bin ile 120 bin kişi arasında bir topluluğa karşılık geliyor. Resmi ve düzenli sayımlar yapılmadığı için rakamlar farklı kaynaklara göre değişiklik gösterebiliyor.

Müslüman nüfusun önemli bir bölümü, 20. yüzyılın başlarından itibaren Venezuela'ya göç eden Arap kökenli ailelerin torunlarından oluşuyor. Özellikle Lübnan, Suriye ve Filistin kökenli topluluklar dikkat çekiyor. Bu nedenle Müslümanlar daha çok Caracas, Maracaibo ve Margarita Adası gibi şehir ve bölgelerde yoğunlaşıyor. Mezhepsel dağılımda Sünniler çoğunlukta bulunurken, Lübnan kökenli topluluklar sayesinde Şii Müslümanlar da kayda değer bir nüfusa sahip.