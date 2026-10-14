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Muş'ta otobüste yakalanan 3 yabancının bedeni uyuşturucu deposu çıktı! Mide ve bağırsaklarından 147 kapsül

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Muş'ta otobüste yakalanan 3 yabancının bedeni uyuşturucu deposu çıktı! Mide ve bağırsaklarından 147 kapsül
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Muş'ta şehirler arası otobüsle uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli, 12 Ekim'de polisin teknik takibiyle yakalandı. Adli kararla yapılan iç beden muayenesinde şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 44, 53 ve 50 olmak üzere toplam 147 kapsül çıkarıldı. Kapsüllerde daralı ağırlığı 1 kilo 1 gram olan metamfetamin ele geçirildi.

  • Muş'ta şehirler arası otobüste yakalanan 3 yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarından toplam 147 kapsül çıkarıldı.
  • Kapsüllerin daralı ağırlığı 1 kilo 1 gram olan metamfetamin olduğu değerlendiriliyor.
  • Şüpheliler 12 Ekim günü saat 11.30 sıralarında Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik analiz çalışmaları kapsamında yakalandı.

Muş'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında toplam 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram metamfetamin olduğu ortaya çıktı.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSTE YAKALANDILAR

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Ekim günü saat 11.30 sıralarında Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik analiz çalışmaları kapsamında şehirler arası otobüsle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 3 yabancı uyruklu şahsın tespit edildiği ve il sınırları içerisinde yakalandığı belirtildi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 147 KAPSÜL ÇIKARILDI

Alınan adli karar doğrultusunda şahıslara yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğunun tespit edildiği ifade edilerek, yapılan müdahale sonucunda birinci şahıstan 44, ikinci şahıstan 53, üçüncü şahıstan ise 50 olmak üzere toplam 147 kapsül çıkarıldığı kaydedildi.

Şeffaf poşetlere sarılı kapsüllerde daralı ağırlığı 1 kilo 1 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hangi millettenmiş yazsana bilelim uyuşturucu tacirlerini taşıyıcılarını ..

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