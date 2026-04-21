Türkiye’de son dönemde art arda yaşanan güvenlik odaklı olayların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların gündeminde okul güvenliği yeniden öncelikli başlık haline geldi. Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan hadiseler sonrası, bazı illerde okullara giriş-çıkış kuralları yeniden düzenlenmeye başladı. Peki, velilerin okula girişi yasaklandı mı? Veli Randevu Sistemi nedir? Okullara randevusuz giriş yasaklandı mı? Detaylar...

VELİLERİN OKULA GİRİŞİ YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda da Veli Randevu Sistemi’nin daha verimli hale getirileceği ve okul güvenliğinin güçlendirilmesi için yeni adımlar atıldığı vurgulandı. Bu kapsamda hem fiziki güvenlik önlemleri hem de dijital randevu sistemleri öne çıkıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında:

Veliler okul içinde serbest şekilde dolaşamayacak

Sadece belirlenen bekleme alanlarında bulunabilecekler

Randevusuz görüşmeler büyük ölçüde sınırlandırılacak

Öğretmen veya idare ile görüşmeler planlı şekilde yapılacak

Özellikle güvenlik riski oluşturmaması adına, okul içinde kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin teslim alınması, sağlık durumu gibi acil durumlarda ise veli doğrudan çağrılarak işlem yapılacak.

Bazı okullarda ise giriş güvenliği daha da artırılarak:

Ziyaretçi girişleri yalnızca zorunlu durumlarla sınırlandırılıyor

Geç giriş ve erken çıkışlarda velilere anlık bilgilendirme mesajı gönderiliyor

Bazı kurumlarda ek güvenlik kontrolleri (üst arama, metal dedektör hazırlıkları) gündeme geliyor

Bu uygulamalar, özellikle okul güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni dönem politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Okullarda düzeni ve güvenliği artırmak amacıyla geliştirilen Veli Randevu Sistemi, velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmelerini dijital ortamda planlamasına imkân tanıyan bir uygulamadır.

OKUL RANDEVU SİSTEMİ VELİ GİRİŞ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan dijital sistem üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor. İşlem adımları şu şekildedir:

Okul Randevu Sistemi giriş ekranına gidilir

e-Devlet Kapısı ile sisteme giriş yapılır

“Yeni Randevu” veya “Randevularım” menüsü seçilir

RANDEVU İPTALİ NASIL YAPILIR?

“Randevularım” sayfasına girilir

Aktif randevu seçilir

İptal işlemi gerçekleştirilir

Onaylanmış randevular için iptal durumunda hem veliye hem öğretmene bildirim gönderilmektedir. Ayrıca bazı okul politikalarına göre aynı gün iptal işlemlerinde sınırlamalar uygulanabilmektedir.