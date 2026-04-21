Velilerin okula girişi yasaklandı mı? Veli Randevu Sistemi nedir? Okullara randevusuz giriş yasaklandı mı?
Türkiye’de son günlerde eğitim kurumlarına yönelik güvenlik politikaları ve okul içi düzenlemeler yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Özellikle bazı illerde yaşanan üzücü olayların ardından, okullarda hem fiziksel güvenlik hem de giriş-çıkış kontrolüne yönelik yeni uygulamalar devreye alındı. Peki, velilerin okula girişi yasaklandı mı? Veli Randevu Sistemi nedir? Okullara randevusuz giriş yasaklandı mı? Detaylar haberimizde.
VELİLERİN OKULA GİRİŞİ YASAKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda da Veli Randevu Sistemi’nin daha verimli hale getirileceği ve okul güvenliğinin güçlendirilmesi için yeni adımlar atıldığı vurgulandı. Bu kapsamda hem fiziki güvenlik önlemleri hem de dijital randevu sistemleri öne çıkıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında:
- Veliler okul içinde serbest şekilde dolaşamayacak
- Sadece belirlenen bekleme alanlarında bulunabilecekler
- Randevusuz görüşmeler büyük ölçüde sınırlandırılacak
- Öğretmen veya idare ile görüşmeler planlı şekilde yapılacak
Özellikle güvenlik riski oluşturmaması adına, okul içinde kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin teslim alınması, sağlık durumu gibi acil durumlarda ise veli doğrudan çağrılarak işlem yapılacak.
Bazı okullarda ise giriş güvenliği daha da artırılarak:
- Ziyaretçi girişleri yalnızca zorunlu durumlarla sınırlandırılıyor
- Geç giriş ve erken çıkışlarda velilere anlık bilgilendirme mesajı gönderiliyor
- Bazı kurumlarda ek güvenlik kontrolleri (üst arama, metal dedektör hazırlıkları) gündeme geliyor
Bu uygulamalar, özellikle okul güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni dönem politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?
Okullarda düzeni ve güvenliği artırmak amacıyla geliştirilen Veli Randevu Sistemi, velilerin öğretmen ve okul yönetimiyle görüşmelerini dijital ortamda planlamasına imkân tanıyan bir uygulamadır.
OKUL RANDEVU SİSTEMİ VELİ GİRİŞ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan dijital sistem üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor. İşlem adımları şu şekildedir:
Okul Randevu Sistemi giriş ekranına gidilir
e-Devlet Kapısı ile sisteme giriş yapılır
“Yeni Randevu” veya “Randevularım” menüsü seçilir
RANDEVU İPTALİ NASIL YAPILIR?
“Randevularım” sayfasına girilir
Aktif randevu seçilir
İptal işlemi gerçekleştirilir
Onaylanmış randevular için iptal durumunda hem veliye hem öğretmene bildirim gönderilmektedir. Ayrıca bazı okul politikalarına göre aynı gün iptal işlemlerinde sınırlamalar uygulanabilmektedir.