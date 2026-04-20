Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın gündeminde bu yılın vekaletle kurban kesim ücretleri yer alıyor. Özellikle ekonomik koşulların etkisiyle kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, güvenilir kurumlar aracılığıyla belirlenen resmi fiyatları yakından takip ediyor. 2026 yılına ilişkin beklenen açıklama ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Peki, Vekalet kurban ne kadar 2026? Diyanet yurt içi ve yurt dışı kurbanlık kesim fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Detaylar...

VEKALET KURBAN NE KADAR 2026?

2026 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri resmi olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre:

Yurt içi vekaletle kurban kesim bedeli: 18.000 TL

Yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli: 7.000 TL

DİYANET YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBANLIK KESİM FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kurban kesim organizasyonlarını hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı bölgelerinde sürdürüyor. Açıklanan fiyatlar bu kapsamda iki ayrı kategoriye ayrılıyor:

Yurt İçi Kesim Bedeli

Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek kesimler için belirlenen 18.000 TL’lik bedel, kurbanlık hayvan temininden kesime ve etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar tüm süreci kapsıyor.

Yurt Dışı Kesim Bedeli

Yurt dışında gerçekleştirilen organizasyonlar için belirlenen 7.000 TL’lik ücret ise özellikle daha düşük maliyetlerle daha geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Bu uygulama sayesinde Afrika, Asya ve diğer bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırılıyor.

VEKALETLE KURBAN İBADETİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Vekalet yoluyla kurban kesimi, İslam dininde caiz kabul edilen ve yaygın olarak uygulanan bir ibadet yöntemidir. Bu sistemde kişi, kurbanını bizzat kesmek yerine güvenilir bir kuruma ya da kişiye vekalet verir.

Diyanet İşleri Başkanlığı gibi resmi kurumlar bu süreci şu şekilde yürütür:

Vekalet alınır (sözlü veya yazılı)

Kurbanlık hayvanlar dini şartlara uygun şekilde seçilir

Bayram günlerinde kesim gerçekleştirilir

Etler hijyenik koşullarda pay edilir

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılır

Bu süreç, hem dini hassasiyetlere hem de organizasyonel şeffaflığa uygun şekilde yürütülür.