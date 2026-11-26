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Vedat Toprak kimdir, Vedat Toprak neden öldü soruları, kazanın ardından araştırılmaya başlandı. Vedat Toprak, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Bağcılar'daki Koçman Caddesi'nde kaldırımda yürürken, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Toprak, olay yerinde hayatını kaybetti.

VEDAT TOPRAK NEDEN ÖLDÜ?

Vedat Toprak, Bağcılar'da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada Toprak ile birlikte Sevgi Öksüzoğlu da yaşamını yitirdi.

VEDAT TOPRAK KİMDİR?

Vedat Toprak, 46 yaşındaydı. Toprak'ın hayatına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

BAĞCILAR'DAKİ KAZA NASIL OLDU?

Kaza, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 12.25 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Koçman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. NTV'nin haberine göre otomobil, yayalara çarpmadan önce bir motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 46 yaşındaki Vedat Toprak ile 59 yaşındaki Sevgi Öksüzoğlu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan bir kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yakınlarını kaybedenler büyük üzüntü yaşadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI MI?

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği, yapılacak inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinin değerlendirilmesiyle netlik kazanacak.