Vedat Muriqi Türk mü, Türk statüsünde mi, Vedat Muriqi yerli mi sayılıyor?

Avrupa'daki başarılı kariyeriyle dikkat çeken Vedat Muriqi hakkında "Türk mü?", "Yerli sayılıyor mu?" ve "Türk statüsünde oynayabilir mi?" soruları yeniden gündeme geldi. Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen yıldız futbolcunun, Türkiye'deki statüsü ve yabancı oyuncu kuralı kapsamındaki durumu futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

VEDAT MURIQI TÜRK MÜ?

Kosova'nın Prizren kentinde 24 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen Vedat Muriqi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahiptir. Aile kökenleri Türkiye ile bağlantılı olan deneyimli forvet, Giresunspor forması giydiği dönemde vatandaşlık başvurusunda bulundu.

Temmuz 2015'te Türk vatandaşlığına kabul edilen başarılı futbolcu, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinde "Vedat Muriç" adıyla kayıt altına alındı. Böylece Muriqi, hem Kosova hem de Türkiye vatandaşlığına sahip oldu.

VEDAT MURIQI TÜRK STATÜSÜNDE Mİ?

Bir futbolcunun Türk vatandaşı olması, TFF talimatlarına göre doğrudan yerli oyuncu statüsünde oynayabileceği anlamına gelmiyor. Yerli statüsünde değerlendirilebilmek için oyuncunun Türkiye A Milli Takımı'nda oynama hakkına sahip olması veya başka bir ülkenin milli takımını tercih etmeden önce gerekli şartları sağlaması gerekiyor.

Bu nedenle vatandaşlık tek başına yerli statüsü için yeterli kabul edilmiyor.

VEDAT MURIQI TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK İSTEDİ Mİ?

Vedat Muriqi'nin kariyerinin ilk yıllarında Türk Milli Takımı formasını giymeyi istediği biliniyor. Giresunspor'da forma giydiği süreçte bu konuda çeşitli girişimlerde bulunan golcü futbolcunun, dönemin milli takım teknik heyetinden beklediği daveti alamadığı ifade ediliyor.

Daha sonra Kosova Milli Takımı'nı tercih eden Muriqi, uluslararası kariyerini Kosova forması altında sürdürdü ve takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

VEDAT MURIQI YERLİ Mİ SAYILIYOR?

Hayır, Vedat Muriqi Türk vatandaşlığına sahip olmasına rağmen Süper Lig'de yerli oyuncu statüsünde değerlendirilmiyor. TFF'nin mevcut kuralları kapsamında Kosovalı golcü, yabancı oyuncu statüsünde kabul ediliyor.