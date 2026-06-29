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Vedat Muriqi sakatlandı mı, Vedat Muriqi ne zaman iyileşir, kaç hafta, kaç ay yok? Vedat Muriqi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçına yetişir mi?

Vedat Muriqi sakatlandı mı, Vedat Muriqi ne zaman iyileşir, kaç hafta, kaç ay yok? Vedat Muriqi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçına yetişir mi?
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Vedat Muriqi hakkında son dönemde yaşanan gelişmeler futbol gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Taraftarlar, tecrübeli golcünün sakatlık durumu olup olmadığını ve sahalara ne zaman döneceğini araştırırken, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

Vedat Muriqi’nin ne zaman iyileşeceği, kaç hafta veya kaç ay sahalardan uzak kalacağı soruları spor kamuoyunda gündem oluşturuyor. Golcü futbolcunun son durumu ve takımına ne zaman katılacağına dair açıklamalar merakla beklenirken, süreçle ilgili resmi bilgilendirmeler önem kazanıyor.

VEDAT MURIQI SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında üzücü bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, antrenman sırasında adalesinde ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı ve sedyeyle sahadan ayrıldı. Yaşanan bu durum, takımda kısa süreli endişeye neden oldu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe kulübü, Muriqi’nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun MR görüntülemesinin yapıldığını ve sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine hemen başlandığı belirtildi.

VEDAT MURIQI KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Yapılan değerlendirmelere göre 32 yaşındaki golcünün en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte önemli karşılaşmalarda forma giyemeyecek olan Muriqi’nin, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki maçları kaçıracağı ifade ediliyor.

TAKIM İÇİN ÖNEMLİ KAYIP

Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir rol üstlenen Vedat Muriqi’nin sakatlığı, teknik heyetin planlarını da etkiledi. Tecrübeli golcünün sahalara dönüş süreci ise yapılacak tedaviye göre netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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