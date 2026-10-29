Vatan Caddesi kapalı mı, açık mı? 29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak?

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Vatan Caddesi'nde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle sabah saat 05.45'te araç trafiğine kapatılan Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişi, etkili olan yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kortej geçişinin ertelenmesinin ardından kapatılan yolların yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. Peki, Vatan Caddesi kapalı mı? 29 Ekim Vatan Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Detaylar...

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ancak İstanbul Valiliğinin yağış nedeniyle kortej geçişinin ertelendiğini duyurmasının ardından kapatılan yolların yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Haber3'ün 29 Ekim saat 09.33'te yayımladığı habere göre, tören geçişinin ertelenmesi üzerine sabah saatlerinde kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı. Bu nedenle Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücülerin güncel trafik durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

VATAN CADDESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Vatan Caddesi'nin yeniden trafiğe açılması için önceden belirlenmiş ayrı bir saat duyurulmadı. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılması planlanan kortej geçişinin yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Ardından yolların yeniden trafiğe açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dolayısıyla 29 Ekim 2026 Perşembe günü için Vatan Caddesi'nin açılış saatine ilişkin yeni bir bekleyiş bulunmuyor; haber kaynaklarında yolların sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldığı belirtiliyor. Sürücülerin olası yeni trafik düzenlemeleri için İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik duyurularını takip etmesi gerekiyor.

VATAN CADDESİ NEDEN KAPATILDI?

Vatan Caddesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenmesi planlanan resmî kutlama töreni ve kortej geçişi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliğinin önceden duyurduğu düzenlemeye göre, 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren Vatan Caddesi ve bağlantı yollarında trafik kısıtlaması uygulanacaktı.

Ancak İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişi ileri bir tarihe ertelendi. Valilik, kutlama programının saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

VATAN CADDESİ YERİNE HANGİ YOLLAR KULLANILABİLİR?

Trafik kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sürücüler için alternatif güzergâhlar da duyurulmuştu. İstanbul Valiliğinin açıklamasında yer alan alternatif yollar şunlardı:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 kara yolu

O-3 Hal Yolu

Vatan Caddesi ve çevresinde yeniden trafik düzenlemesi yapılması durumunda sürücülerin trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uyması ve yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmesi gerekiyor.